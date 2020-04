Farin Urlaub covert „Alles ist gut“ von DAF als Hommage an Gabi Delgado

Das wird Dich auch interessieren





Am 23. März verkündete Robert Görl, sein DAF-Kollege Gabi Delgado sei im Alter von 61 Jahren gestorben. Die Todesnachricht war ein Schock für DAF-Fans, die Musikwelt, für alle. DAF musste man als mehr als nur eine Band betrachten – als Pioniere von Postpunk, Elektro und Pop. Nun hat Farin Urlaub ein Cover des DAF-Songs „Alles ist gut“ auf YouTube hochgeladen, um Delgados Lebenswerk zu ehren.

Zusätzlich zu dem Lyrics-Video hat der Die-Ärzte-Sänger einen Text verfasst. Darin schreibt er: „Als junger Punker trug ich eine Lederjacke, auf der jahrelang in weißer Plaka Farbe (was besseres hatte ich nicht) ein Zitat von DAF stand: ‚Verschwende deine Jugend, solange du noch kannst!’“ Er fügt hinzu: „Jetzt bin ich ein alter Sack und Gabi Delgado (-López) ist gerade gestorben, was mich traurig macht. Hier eine kleine Hommage an diese seltsame, großartige und mutige Band; rücksichtslos im Keller aufgenommen.“ Die Überschrift seines persönlichen kleinen Nachrufs lautet: „Aus traurigem Anlass: „Alles ist gut“ – eine DAF-Coverversion“.

Das Video ist schlicht gehalten: Man kann Farin Urlaub nicht sehen, nur seine Stimme ist zu hören – auf einem schwarzem Hintergrund wird der Songtext in weißer Schrift eingeblendet. Wie ein beschwörendes Flüstern singt Farin Urlaub Zeilen wie „Sei Still / Bitte denk an nichts / Mach die Augen zu / Denn alles ist gut“ – ein Mantra, das jede*r gerade gut gebrauchen kann.

Der Musiker, Komponist und Produzent Gabi Delgado, der als Sänger der deutschen Band DAF (Deutsch Amerikanische Freundschaft) berühmt wurde, starb in der Nacht zum 23. März. Er wurde 61 Jahre alt. Im Jahr 1978 gründete Delgado gemeinsam mit Robert Görl, Kurt Dahlke, Wolfgang Spelmanns und Michael Kemner die Band DAF (Deutsch Amerikanische Freundschaft) in Wuppertal. Die Band gilt neben Kraftwerk und Can als einflussreichste deutsche Band dieser Zeit und als Wegbereiter für die Neue Deutsche Welle, Electropunk, Techno House und andere Genres. Lest hier einen Nachruf auf Gabi Delgado, geschrieben von ME-Redakteur André Bosse.