Giant Rooks Rookery

Ja, in Hamm wird er noch geträumt,der Traum von der Indie-Pop-Karriere. Eine Gang of Four aus Kindertagen, die zusammen aufbricht, um die Welt zu erobern mit ansteckenden Melodien, einem epischen Sound und raumgreifenden Gesten. In der Provinz hatten Giant Rooks Zeit, nicht nur die wirtschaftlichen Strukturen des Indie-Erfolgs zu evaluieren, den sie jetzt mit eigener Firma, langsamem Aufbau und Fokus aufs Live-Geschäft verfolgen, sondern offensichtlich auch, die musikalischen Voraussetzungen zu studieren, die zu diesem Erfolg verhelfen.

ROOKERY, das Debütalbum nach drei EPs, klingt denn auch wie die Abschlussarbeit eines Musterschülers. Kein Song klingt wie Füllmaterial, jeder einzelne nach hochprofessionellem Handwerk. „Very Soon You’ll See“ ist so gut gelaunt, als wolle es ein zweites „Lemon Tree“ werden. „Head By Head“ würde, aufgenommen von Mumford & Sons, ein Welthit.

Und der das Album abschließende Titelsong, eine eher ereignislose Midtempo-Ballade, wird durch den Einsatz von Auto-Tune doch in die Moderne gezerrt. Natürlich bekommt der Musterschüler eine Eins, aber halt auch mit auf den Weg: In der Zukunft ruhig etwas mehr wagen!

