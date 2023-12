Der Mutanten-Pop der Berliner Klangkünstlerin geht in die fünfte Runde.

Auf bisher vier Alben hat die Berliner Multiinstrumentalistin und Klangkünstlerin Theresa Stroetges unter dem Namen Golden Diskó Ship eine Art von musikalischer Feldforschung in Sachen sehr eigener Mutanten-Pop betrieben. Folk war dabei und Mikroelektronik, Synthie-Pop, Field-Recordings und immer wieder Spurenelemente von Techno und House.

Alles, was Golden Diskó Ship ausmacht

Auf ihrem fünften Album OVAL SUN PATCH geht Golden Diskó Ship in Richtung Pop, ein Pop mit den wunderbaren stilistischen Schlenkern, die die Künstlerin ausmachen. Da kann schon mal ein verhuschtes Stück Dream-Pop zu Giorgio-Moroder-Disco mutieren, um am Ende dann wieder ganz woanders zu sein („Dolphins With Soft Helmets“).

Wie ein Ausweis ihrer künstlerischen Fähigkeiten wirkt das dreiteilige „Earth Before The Space Race“, das ursprünglich als audiovisuelles Performance-Stück entstanden ist, als Stroetges 2021 Artist in Residence beim Zaratan Arte Contemporânea in Lissabon war. In epischen zwölf Minuten gibt es Trance-Techno mit Störgeräuschen, hymnischen Synth-Pop, kontemplative Gitarrenimprovisationen und überlebensgroßen Prog-Pop. Alles, was Golden Diskó Ship ausmacht.