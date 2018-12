Gudrun Gut Moment 

Ja, ich will in den Newsletter möchte, dass die Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH mir Newsletter mit Produktangeboten und/oder Medienangebote per E-Mail zuschickt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen .

Kaum eine Band spaltet die Gemüter so wie The 1975. Für genialen Pop, für große Kunst halten die Fans ihre irrsinnig erfolgreiche Musik, die sich aus den Einflüssen von 70 Jahren Popgeschichte speist – während ihre Kritiker den Briten ultimative Beliebigkeit unterstellen. Wer hat recht?

Hymnen ist sie genau so wenig abgeneigt wie dem abstrakten Stück und ein Bowie-Cover („Boys Keep Swinging“ von LODGER) hat Gut auch im Programm. Das klingt dann, als hätte Kurt Weill ein Singspiel für die 80s-Disco komponiert. Gudrun Gut springt hier zwar zwischen den Zeiten und Räumen. Aber es ist diesen ihren Aufnahmen bei aller Verschiedenheit ein sehr spezieller Ton eigen: eine Unruhe, die sich in den verbogenen Tönen, den hastig dahingerufenen, manchmal eingefrorenen Worten, dieser letzten kleinen Idee von Punk und New Wave breitmacht, die wie ein Pestgeruch die Musik aufsucht.

The Good, The Bad & The Queen: Hier die neue Single „Gun To The Head” inklusive Video