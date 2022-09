Jens Friebe Wir sind schön

Jens Friebes neues Album wirkt wie eine triumphale Rückkehr, obwohl der Berliner Musiker gar nicht wirklich weg – und die letzte Platte von 2018 auch sehr gut war. Aber vier Jahre sind doch eine lange Zeit – und wie furchtbar war die zweite Hälfte davon bitte? Umso tröstlicher umarmen uns die elf Songs von WIR SIND SCHÖN: Es geht um Erschöpfung („Das Nichtmehrkönnen“), Klassenunterschiede („Die schrumpfende Stadt“) und Drogennehmen, damit man im Neoliberalismus funktioniert („Microdoser“) – aber das Negative gewinnt nicht die Oberhand.

WIR SIND SCHÖN bei Amazon.de kaufen

Aus der Abgefucktheit der jüngeren Vergangenheit wächst eine zwar melancholische, doch trotz alledem zart optimistische Euphorie. Die Texte sind konkret und vieldeutig zugleich, vor allem „Der Wahn“ ist in dieser Hinsicht schlichtweg grandios („Ich bin die Strömung an den Badestränden / Ich überwintere in den Zwischenwänden“). Musikalisch geht Friebe nach dem experimentellen Kollektivwerk FUCK PENETRATION beinah minimalistisch vor, ursprünglich sollten die Songs nur mit Drumcomputer und E-Piano aufgenommen werden.

Diese Basis ließ Raum für den Input bewährter Gefährten wie Chris Imler oder Hermann Herrmann; Achan Malonda und Pola Schulten sorgen für Backgroundgesang, der weit mehr ist als das, sondern essenzieller Bestandteil von Songs wie der agitatorischen Hymne „Sing It To The Converted“. Die Stücke grooven und schillern in einer Weise, die sich von Platte zu Platte stetig zu perfektionieren scheint – selbst ein Klassiker wie Leonard Cohens „First We Take Manhattan“, den er wörtlich eindeutscht, klingt, als stammte er eigentlich von Friebe.

Hüh und hott, rein und raus: Dieses gar nicht schüchterne Girl poppt rhythmisch zu makellos produzierter Post-Bass-Musik.

Der Apokalypsen-Pop des Trios ist mehr als seine einzelnen Teile Walter P Arkestra Nalan und Ebow.

Der verhexte Americana der Bostoner läuft ganz, ganz langsam im Classic-Rock-Hafen ein.

„Wer hat euch eigentlich ins Hirn geschissen?“ Paula Irmschler in der neuen Ausgabe ihrer Popkolumne über „Fans“ von Arielle und „Ringe der Macht“, über die Familien von Armie Hammer, der Queen und The Kelly Family.

„We Will Rock You“ erkennt man bereits anhand des enervierenden Trommelschlags, bei „Another One Bites The Dust“ braucht man bloß den notorischen Basslauf zu hören. Aber was hat man von diesen und so vielen weiteren verinnerlichten Queen-Classics? Linus Volkmann wühlt in der neuen Popkolumne hinter den Kulissen einer Band, die selbst tot noch larger than life ist. Interview mit Buchautor, Queen-Fan und ME-Redakteur Stephan Rehm Rozanes inklusive.

Paula Irmschler über Mallotze, Die Ärzte, #punktoo, Marlies Krämer, Demi Lovato, Leo DiCaprio und so weiter.