Lounge-Soul mit seelischer Selbstausweidung, aber auf die würdevolle Art.

Was tut Frau mit Mitte 50, wenn sie brillant ist und trotzdem nach Jahren immer noch eher kleine Wellen surft im Musikzirkus? Weitermachen! Joan Wasser aka Joan as Policewoman arbeitet seit 20 Jahren als Solokünstlerin, nachdem sie schon früh ein klassisches Geigenstudium absolviert und in Sinfonieorchestern gespielt hatte. Mühsam, über Studiojobs bei Musiker:innen wie Rufus Wainwright, Sheryl Crow und Lou Reed, arbeitete sie sich im Laufe der Zeit aus diversen Schatten heraus, schärfte ihr eigenes Profil, ließ schließlich die Violine an der Wand baumeln und entwickelte sich zu der herausragenden Sängerin, Keyboarderin und Texterin, die sie heute ist.

Soul spielt für Wasser die entscheidende Rolle, wenn es darum geht, ihr Innerstes nach außen zu kehren. Ihre Neigung zur seelischen Selbstausweidung trägt auch auf LEMONS, LIMES AND ORCHIDS die zwölf Tracks textlich. Musikalisch bezieht sie sich auf ihre ersten Platten, die schnörkellos ihre raue Stimme und die Wurlitzer in den Vordergrund schoben. Die neuen Stücke bieten Loungemusik der hochintelligenten Sorte an.

Sie würden auch ohne Band funktionieren. Im jazzigen „Tribute To Holding On“ fragt Wasser: „What’s the point of letting go?“ Genau. Warum sich in krampfigen Neu-Experimenten verlieren (was ihr auch schon passiert ist), wenn man eh schon weiß, wo der Hase langläuft. Wassers Sound ist warm, aber immer wieder von rhythmischer Raffinesse und virtuosem Gesang durchwebt. Entspannung stellt sich trotzdem nicht ein: Zu herzzerreißend sind ihre Themen, zu unerwartet ihre musikalischen Ausreißer innerhalb der Stücke. Hier werden Ansprüche gestellt und zugleich Geschenke gemacht.

