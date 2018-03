Zum Jubiläum des Splash!-Festivals wagen wir einen ganz besonderen Rückblick. 20 Jahre, 20 Schlüsselmomente. Specter Berlin und Curse schwelgen in Erinnerungen, David Bortot und Jan Wehn erklären die Geschichte des Festivals.



Am Wochenende ist es wieder soweit: Das „Splash!“-Festival startet – das Festival, das wie keines HipHop IST, HipHop in Deutschland. 1998 im eher Rap-unverdächtigen Chemnitz gestartet und heute in Ferropolis zwischen Dessau und Bitterfeld beheimatet, war es immer Spiegel der Szene und Wohnzimmer der Stars. Für Marteria ist es „Zuhause“, für Jan Delay alias Eizi Eiz „mein Woodstock“. In diesem Jahr findet das „Splash!“ zum 20. Mal statt (präsentiert vom Musikexpress). Ein guter Anlass für eine Chronik in 20 Momenten. 1. 1998 – Das erste Splash! Das erste „Splash!“ hat nicht viel mit dem zu tun, was man heute kennt. Überschaubare…