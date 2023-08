Der kleine Britpop-Gallagher will es dem großen zeigen – und braucht doch dessen Songs.

26 Jahre nach den historischen Mega-Shows von Oasis auf dem britischen Knebworth-Gelände erscheint nun innerhalb von knapp zwei Jahren das zweite Livealbum aus dem Hause Gallagher mit diesem Schauplatz im Titel. Zunächst der viel zu spät – und dementsprechend kommerziell untergegangene – Mitschnitt von 1996 im November 2021, nun der von Liam Gallaghers Neuaufage aus dem letzten Sommer. Fast die Hälfte der Songs entstammt seinen Soloalben, natürlich stinkt die gegenüber den Hymnen aus der Feder seines älteren Bruders Noel ab.

So skippt man sich durch die Tracklist, die neben der vernachlässigten Oasis-Nummer „Roll It Over“ endlich auch „Rock’n’Roll Star“ enthält: Noel kann bis heute nicht nachvollziehen, warum die Band den quintessenziellen Song am 10. und 11. August 1996 nicht spielte. Ansonsten rockt Liam routiniert die Standards ab – und das, wie im begleitenden Konzertfilm zu sehen, nicht nur zur Freude in die Jahre gekommener 90er-Kids, sondern auch von deren Kindern.