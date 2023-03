London Brew London Brew

Am Anfang stand der Plan für eine Live-Performance, die dann, der Pandemie sei Dank, nicht zustande kam. Die Hommage an Miles Davis’ Klassiker BITCHES BREW konnte 2020 zum 50. Jahrestag des Albums zwar nicht über die Bühne des Londoner „Barbican“ gehen, das Projekt aber bahnte sich seinen Weg in die Church Studios im Norden der Themse-Metropole. Unter dem Dutzend Musiker:innen: Shabaka Hutchings und Nubya Garcia (Saxofon), Theon Cross (Tuba), Tom Skinner (Drums), Tom Herbert (Bass), Dave Okumu (Gitarre) und Benji B (Decks, Sonic Recycling).

LONDON BREW bei Amazon.de kaufen

Das darf kurz an Makaya McCravens London-Chicago-Mixtape WHERE WE COME FROM (2019) erinnern, einige Namen tauchen in beiden Produktionen auf und auch bei LONDON BREW geht es um den transatlantischen Twist, der hier im Geiste Miles Davis’ entstehen kann. Acht Aufnahmen haben es auf das Doppelalbum geschafft. Der 23-minütige Titeltrack covert das komplette Spektrum der Aufnahmen, von den stillen, meditativen Momenten über lebhafte Exkursionen in die Freiräume des Jazz bis zu den kleinen Nischen, in denen die Musiker:innen ihr Come-Together im hymnischen Spiel feiern.

„Miles Chases New Voodoo In The Church“ (eine Anspielung an Davis’ Hendrix-Hommage „Miles Runs The Voodoo Down“) trägt die Funkiness von Davis’ Frühsiebziger-Aufnahmen in einen Big-Beat-Tuba-Zusammenhang – Miles weitergedacht und -improvisiert. LONDON BREW lässt die losen Enden von BITCHES BREW um das globale Dorf des Jazz tanzen.

Der Jazz-Drummer mit einem persönlichen, streicherintensiven Reimagining.

In sich ruhende Jazz Fusion − oder Minimal Music mit maximaler Wirkung.

Die Jazzdanceputsch-Band um Moor Mother entwirft ein Kaleidoskop der Black Culture.

Kraftklub legen den Finger in die Wunden des Ostens, Shygirl nutzt Sex als Folie für radikale Selbsterkenntnis und die Yeah Yeah Yeahs haben Redebedarf – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 10/2022.

In den 60ern prägte er den Zeitgeist, heute ist er zeitlos – und allgegenwärtig. Die aktuelle Stil-Kolumne von Jan Kedves.

Die britische Jazzband, deren Drummer auch mit Radiohead-Mitgliedern gemeinsame Sache macht, wollte im Februar 2022 vier deutsche Städte besuchen. Daraus wird „dank“ Corona leider nichts.