Loyle Carner Not Waving, But Drowning

Album erscheint voraussichtlich am 19.04.19

Ein intelligent kontextualisiertes Soul-Jazz-Album, getragen von einem gefühlvollen Sänger.

Die britische Rap-Hoffnung legt ein vielversprechendes Debüt vor.

Geniestreich! Die britische Wortstromkünstlerin erzählt im Duktus von HipHop und Elektronik.

Am 19. April veröffentlicht der Rapper aus South London sein zweites Album NOT WAVING, BUT DROWNING. Zuvor trafen wir ihn zum Gespräch über Erfolg, Erwachsenwerden und Verlustängste.

