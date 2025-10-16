Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

Das sind die 100 besten Debütalben aller Zeiten

Erst mal die Übersicht bewahren heißt es bei den neuen Veröffentlichungen Makaya McCravens. Im August erschien ein Quartett aus Singles, das sich aus vier Digital-EPs mit den Titeln „Techno Logic“, „The People‘s Mixtape“, „Hidden Out!“ und „Popup Shop“ speist, die noch erscheinen werden. Zusammengefasst gibt es das alles auf OFF THE RECORD, einer Compilation, die als Doppel-LP und Doppel-CD in die Läden kommt.

Die Veröffentlichungswelle markiert McCravens Rückkehr in die Recording-Sphären seit dem Album IN THESE TIMES (2022). Was diese so verschiedenen Tracks eint, sie entstanden aus Live-Improvisationen, die Drummer-Produzent McCraven in seinem Kosmos gedeihen ließ, ein großes Come Together unter freundlicher Mitwirkung von geschätzten Kollegen wie Theon Cross (Tuba, Elektronik) und Ben LaMar Gay (Kornett, Stimme, Percussion, Diddley Bow) auf „Techno Logic“ etwa, entstanden in London (2017), Berlin (2024) und New York (2025).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das sind vielleicht die stärksten Dokumente dieser aktuellen McCraven-Kunst, Energieströme, die sich in Beats und Gesang verdichten; Song-Soundtrips, in groben Schraffuren gezeichnet. Tracks wie „Choo Choo“ auf „The People‘s Mixtape“ (live in Brooklyn 2025 aufgenommen) erzählen von der Kraft verschiedener Rhythmen (Jeremiah Chiu und Vibraphonist Joel Ross sind am Start), und die Aufnahmen aus dem „Popup Shop“ erforschen die Möglichkeiten der Jazz-Funk-Fusion.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 11/2025.