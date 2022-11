Marcel Dettmann Fear Of Programming

Dass Marcel Dettmanns neues Album, knapp zehn Jahre nach seiner letzten Solo-LP, nicht auf dem Berghain-Label Ostgut Ton, sondern bei den Holländern von Dekmantel erscheint, darf als Zeichen gewertet werden. Nicht etwa dafür, dass man sich verkracht hätte, sondern dass es um die Zukunft des Berliner Imprints leider nicht gerade rosig bestellt ist.

Das wirkt sich auf die Qualität der Musik aber keineswegs aus: Wie so oft bei Dettmann hat man das Gefühl, dass der DJ und Producer Techno in seiner Grundessenz versteht wie kaum ein anderer. Ob sich das in den grollenden Synths, über die sich in „Suffice To Predict“ absonderliche Flächen schieben, widerspiegelt, im anmutigen und schlicht schönen Feature mit Ryan Elliott, das auf den Namen „Water“ hört, oder im rohen Drum-Workout „x12“, das an Joey Beltrams beste Zeiten erinnert: FEAR OF PROGRAMMING vereint fein produzierte Tracks, die stilistische Varianz genauso auszeichnet wie eine lose, aber bestimmt gesetzte inhaltliche Klammer.

In diesem wundervoll (alb)träumerischem Folk trifft Laurel-Canyon-Nostalgie auf Schwarze Romantik made in Germany.

Proto-Ambient des Gitarristen und Zitherspielers Ernest Hood.

Das norwegische Electro-Pop-Duo schließt sein bisher ambitioniertesten Projekt ab.

Wer dieses Jahr auf dem Parookaville Festival unterwegs war, konnte ihn kaum übersehen: Den Jägermeister Gigant*. Die drei Floors mit Club in Form einer großen Jägermeisterflasche waren nicht nur Begegnungsstätte für feierlustige Raver, sondern auch für ungeahnte Kollabos aus verschiedenen Musikrichtungen. Das haben Rapper Bausa und Techno-DJ Westbam mit ihrem Track „Alle Warten auf den Drop“ bewiesen.

Fans können am 18. September zu den Sets von Sven Väth und DJ-Größen wie Cinthie und Maurizio Schmitz von 14 bis 22 Uhr am Rhein feiern.

Nach zwei Jahren Corona-Pause kann das Airbeat One dieses Jahr endlich wieder stattfinden. Bei uns gibt es es alle wichtigen Infos im Überblick.