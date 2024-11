Das ehemalige Traumpaar des deutschen Pop taucht zwischen R’n’B und Rap ein in die eigene Beziehungsgeschichte.

ALLES LIEBE, ja, das ist Programm. Der Titelsong steht am Beginn des ersten wirklich gemeinsamen Albums von Joy Denalane und Max Herre, und „Alles Liebe“ ist Klavier und Streicher, Denalanes Koloraturen und Herres Schlafzimmerrap, ist, so rappt Herre, „unsere Geschichte, deine Perspektive“, ist Wohlklang und Überfluss, fast schon in den Kitsch eskaliert, nahezu eine Karikatur, eine Leistungsschau, was Soul und R’n’B an Emotion evozieren können. Es ist, als wollten die beiden hier gleich zu Beginn den Gefühlsraum möglichst weit aufspannen, um alles möglich zu machen, die vollkommene Ehrlichkeit, die eigene emotionale Nacktheit, und Herre endet mit: „Ich wünsch uns beiden, wünsch euch allen Liebe.“

Wow, was soll nach diesem Beginn mit seinem allumfassenden Liebesversprechen noch kommen? Jedenfalls kein Konzeptalbum, auf dem das Ehepaar die eigene Geschichte chronologisch und en détail rekapituliert. Sondern: Schlaglichter auf eine Langzeitbeziehung, die nicht nur Frischverlieben und Frühlingsgefühle kennt, sondern eben auch Streit und Versöhnung, Kindergroßziehen und Älterwerden. „Réunion“ beschreibt die zwiespältigen Gefühle nach einer Trennung und vor dem Wiederzusammenkommen. „Skyline“ handelt von dem eben auch befreienden Gefühl, wenn die Kinder das Haus verlassen. „Vor unserer Tür“ kehrt zurück an die Orte der Kindheit, wo das Leben der Eltern auf seine Entsorgung wartet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese mal schönen, oft schmerzhaften Geschichten haben natürlich autobiografische Grundlagen, aber ALLES LIEBE erzählt eben von mehr als nur von seinen beiden Protagonist:innen, erzählt von Liebe und Sex, von der Liebe zu Eltern und Kindern und Freunden, von der Liebe als universellem Schlüssel zum Glück. Max&Joy erzählen sehr erwachsen, detailliert und ohne Scham in allen denkbaren Facetten von dem Gefühl, das diese Welt – wenn auch aktuell eher schlecht als recht – noch zusammenhält.

Welche Alben im November 2024 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.