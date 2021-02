Menahan Street Band The Exciting Sounds Of Menahan Street Band

Das Debüt der Menahan Street Band von 2008, MAKE THE ROAD BY WALKING, schlug ein. Nicht dass es ein kommerzieller Erfolg gewesen wäre, aber Jay-Z, Kid Cudi, Kendrick Lamar und 50 Cent haben Tracks daraus gesampelt. So was wie ein Second-Hand-Erfolg also. 2012 kam mit THE CROSSING der Nachfolger, und seitdem: nichts mehr.

THE EXCITING SOUNDS OF MENAHAN STREET BAND bei Amazon.de kaufen

Zumindest nichts komplett Eigenes. Dafür sorgte das vom New Yorker Gitarristen Thomas Brenneck gegründete Kollektiv, das unter anderem aus Musikern von Sharon Jones & The Dap-Kings und der Budos Band besteht, für die Hintergrundmusik auf allen vier Studioplatten von Soulsänger Charles Bradley. THE EXCITING SOUNDS OF MENAHAN STREET BAND ist also ein Comeback. Grundlegend verändert hat sich nichts. Klassischer Soul und Funk dominieren. Es klingt nach den 60ern und 70ern, mehr nach Stax als nach Motown. Gesungen wird nicht, abgesehen von einer Art Italowestern-Chor in „Stepping Through Shadow“.

Man ist bei Instrumental-Tracks ja oft versucht, sie unter Jazz einzusortieren, und ja, hier werden musikalische Motive wiederholt und variiert, improvisiert wirken die Songs dafür nur ganz selten, dazu sind sie mit Laufzeiten meist unter drei Minuten auch zu kurz. Stattdessen ein fester Schlagzeug-Groove, elegante Bläsersätze, retromäßig verzerrte Gitarre, Orgel und Klavier greifen leichthändig ineinander. Nicht spektakulär, eher gemütlich irgendwie, und schon auch cool. Und wenn einen die Lethargie ergreift, kommen der sirenenartige Synthesizer in „Cabin Fever“ oder das Psych-Rock-Intro von „Starchaser“. Abwarten, bei wem man das dann bald wiederhört.

„THE EXCITING SOUNDS OF MENAHAN STREET BAND“ im Stream hören:

Mehr ist nicht immer besser: Die US-Songwriterin rüstet auf – und verliert ein wenig an Strahlkraft.

Eine kaum zu packende Kneipenmusik zwischen alter Jukebox und coolem Groove.

Aus der Isolation zur Erleuchtung findet dieser Lo-Fi-Pop.

Für die mögliche Einführung in die Rock & Roll Hall Of Fame wünscht sich Grohl den Musiker, der das Debütalbum der Foo Fighters inspirierte, an seiner Seite.

Sollten sie am Ende wirklich aufgenommen werden, würden sie sich Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy, N.W.A und Biggie als Vertreter des HipHop anschließen.

Streitigkeiten im HipHop zahlen sich oft für beide Parteien aus. Im „Broken Record“-Podcast verriet Nas nun, dass er sich sogar „geehrt“ fühle, sich musikalisch mit Jay-Z gemessen zu haben.