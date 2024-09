Der Wednesday-Gitarrist verabreicht einen Americana-Albtraum aus der Mitte des Bible Belts.

Mark Jacob Lenderman besitzt die Gabe, die Filme, die ihm durch den Kopf ziehen, mit einer auf den Punkt gebrachten Intensität zu erzählen, die jeden Song zum Leuchten bringt. Sei es ein zerschlissenes Rockstück, das in der Stärke eines Crazy-Horse-Tornados aufgefahren wird, oder eine Ballade, die man den Besten unter den Liedautoren der Americana zuschreiben möchte. Im Titelsong seines neuen Albums MANNING FIREWORKS erzählt Lenderman von einem dieser Tage, an dem er einen Mann töten könnte, nur weil MJ eine Frage gestellt bekommt, die er nicht beantworten kann.

Eine ziemlich amerikanische Zeile, die sich in Lendermans Panoramabild des Bible Belt einreiht, die Heilige Schrift und die Erbsünde kommen darin vor und Pferdewetten. Der Sänger und Multiinstrumentalist aus Asheville, North Carolina, der 2022 mit seinen BOAT SONGS überraschte und letztes Jahr als Gitarrist der Indie-Band Wednesday seinen guten Lauf fortsetzte, öffnet uns hier seine Welt in Cinemascope: voller scharfer Beobachtungen, in Liebesschmerz und Selbstzweifel watend und doch wieder zu einer seltsamen Art von Humor findend.

McDonalds-Flaggen auf Halbmast, Vögel, die vom Himmel purzeln, das Sperma, das aus der Hoteldusche fließt – es ist eine Welt auf der Kippe zwischen realem Albtraum und literarischer Verschwendung, und der Sänger lässt uns im Ungewissen, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Lenderman könnte in einer Countryrockremixcombo den gesammelten J. Mascis interpretieren und den Grunge im nächstbesten Gotteshaus zerschreddern, er zieht es aber vor, mit MANNING FIREWORKS sein eigenes Feld zu bestellen.

