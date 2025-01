Die Glasgower Institution lässt ihren Postrock in einem etwas anderen Licht leuchten.

Mit ihrem letzten Album AS THE LOVE CONTINUES gelang der schottischen Postrock-Institution Mogwai eine veritable Sensation: Platz eins in den britischen Albumcharts. Mogwai! Wie in Glasgow üblich, lässt man sich von solchen Ereignissen nicht beeinflussen. Und so gingen Mogwai Anfang 2024 ins Studio, um Mogwai-Dinge zu tun: aus Skizzen Lieder machen und diese mit sehr eigenartigen Titeln zu versehen. In diesem Fall zum Beispiel „Fanzine Made Of Flesh“, „If You Find This World Bad, You Should See Some Of The Others“ oder „Pale Vegan Hip Pain“.

Bei aller Routine: THE BAD FIRE leuchtet in einem etwas anderen Licht. Der Titel bezieht sich auf eine schottische Bezeichnung für die Hölle, und genau diese erlebten die Mogwai-Mitglieder in verschiedenen Konstellationen. Besonders dramatisch war es bei Barry Burns: Kurz vor den Aufnahmen diagnostizierte man bei seiner kleinen Tochter eine lebensbedrohliche Krankheit. Burns war im Studio zwar dabei, aber – so sagt er es selbst – „wie ein Geist“.

Die Extremsituation führte wohl dazu, dass die Band bei „Lion Rumpus“ ungewohnt breitbeinig aufspielt, während „18 Volcanoes“ als traumhaft schöner Indie-Pop-Song durchgeht, mit klaren Vocals von Stuart Braithwaite – was in der Historie dieser Band eine absolute Ausnahme ist.

