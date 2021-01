Palberta Palberta5000

„Alles, was sich aussprechen lässt, lässt sich klar aussprechen“, wusste schon der olle Wittgenstein. Man muss also nicht redundant drumherumlabern, sondern kann in einer Minute auf den Punkt kommen. Für ihre Punk-Lieder, die in einer Minute (oder weniger) auf den Punkt kommen, wird das New Yorker Trio Palberta längst in der Fachpresse gefeiert und mit Größen wie CAN und Yoko Ono verglichen.

PALBERTA5000 bei Amazon.de kaufen

Leider gehören die drei New Yorkerinnen diesmal aber mit ihren inzwischen übrigens etwas länger geratenen Songs zu der Sorte Band, die theoretisch toll ist, und auf die man sicher voll abgeht zu einer unchristlichen Zeit, wenn man auf den letzten Glassplittern schlittert in der mit Abstand runtergerocktesten Ecke bei der College-Punk-Party.

Nüchtern in Heimisolation lässt sich dem mitunter nervtötend vokalbefeuerten Gitarren-Irrsinn aber herzlich wenig abgewinnen. Vielleicht sollte man dieses Album PALBERTA5000 lieber 5000 Jahre in die Zukunft beamen und dann noch mal klügere Leute entscheiden lassen, ob es nicht doch am Ende voll in Ordnung geht.

Wiederauferstehung im Kraut: Das latent unterschätzte und 2011 aufgelöste Duo legt ein ebenso filigranes wie energetisches Comeback-Album hin.

Der Indie-Pop des britischen Quartetts ist auf dem zweiten Album endgültig im Space-Funk und Boogie angekommen.

Neun Jahre nach der ersten Ausgabe veröffentlicht die Avantgarde-Heldin ein weiteres Album mit Remixen von Stücken aus ihrem Repertoire.

Gewalt, Intrigen, Affären, Drogenorgien und Tod – diese zehn Paare aus der Popgeschichte hätte es zum Wohle der jeweiligen Frauen lieber nie gegeben.

Alanis Morissette liefert eine festliche Performance mit der ganzen Familie, spricht über das 25. Jubiläum von JAGGED LITTLE PILL und ihr neues Meditationsalbum.

Am 8. Dezember 1980 wurde John Lennon erschossen. Nun erinnern drei seiner engsten Vertrauten an den legendären Beatles-Musiker.