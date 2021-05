Reigning Sound A Little More Time With Reigning Sound

In den Nullerjahren gelang es Greg Cartwright, mit seinem Bandprojekt Reigning Sound die ewige Retromania des Indie-Rock mit Inhalten zu füllen. Detailverliebt und melodiebegabt spielte er sich durch eine Reihe von starken Alben, in denen Rock’n’Roll, Blues, Americana, Pop und Blue-Eyed-Soul einen gemeinsamen Platz in der Garage fanden. Jeans- und Biermusik – aber mit echten Hits.

Zuletzt ließ Cartwright nur noch selten etwas von sich hören, SHATTERED war 2014 das letzte Lebenszeichen. Nun ist die Band wieder da, wenn auch auf leisen Sohlen: Zum bescheidenden Albumtitel A LITTLE MORE TIME WITH REIGNING SOUND stellt er ein Pressefoto, das die Signalwirkung besitzt, ihn lieber in Ruhe zu lassen.

Läuft die Platte, reißt einen der Boogie-Woogie-Rock von „Let’s Do It Again“ auch nicht aus der Lethargie, zumal der Zahn der Zeit den Kermit-Faktor in Cartwrights Stimme noch erhöht hat. Jedoch sollte man den Kerl nicht unterschätzen! „A Little More Time“ schrammt knapp am perfekten Popsong vorbei, „Just Say When“ mit Duett-Partnerin Coco Hames stampft dynamisch zwischen Northern- und Memphis-Soul, die Ballade „I’ll Be Your Man“ mit süffigen Streichern, molligem Mellotron und Cartwright im Romantikmodus hört man sich lieber drei-, viermal am Stück an, damit die Magie nicht so schnell verpufft.

