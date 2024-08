Soul, der sich der genretypischen Eskalation verweigert.

Soul, der sich der genretypischen Eskalation verweigert.Ihr letztes Album SON, das Rosie Lowe zusammen mit Duval Timothy 2021 herausbrachte, wurde von einem Kinderbuch ergänzt. Man kann jetzt nicht sagen, dass ihr neues Werk Kindermusik wäre, aber mit größeren Teilen von LOVER, OTHER könnte man den Nachwuchs wohl ganz gut in den Schlaf wiegen. Bisweilen, im hektisch flirrenden „S­omething“ zum Beispiel oder im flott tanzenden „In My Head“, nimmt Lowe Fahrt auf, aber meistens führt sie ganz erfolgreich ein Experiment durch: Wie könnte Soul klingen, der emotional möglichst wenig involviert ist und sich der genretypischen Eskalation verweigert?

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ausgehend von dieser Ausgangsfrage entwickelt die 34-jährige Engländerin einige fesselnde Hypothesen, besucht mal Bon Iver in seiner Waldhütte („Don’t Go“), verliert sich in der Chillout-Zone („Mood To Make Love“), schmiegt sich singend an einen toxisch synkopierten Beat („Bezerk“) – und hält generell eine bisweilen kaum auszuhaltende Spannung in der Versuchsanordnung. Fast ständig sitzt man am Stuhlrand und wartet, dass der Song endlich locker lässt, die Anspannung sich entlädt, die Stimme ins überbordende Gefühl aufbricht, aber dann torkelt doch wieder nur ein verlorenes Klavier zum Ausgang, legt noch einen Kringel hin, winkt ein letztes Mal verführerisch und ist verschwunden. Nein, ganz jugendfrei ist das nicht.

Welche Alben im August 2024 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.