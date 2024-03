Rock-Lieblingssongs, die die Welt da draußen vergessen machen.

Kann man von den guten alten Zeiten singen, ohne lächerlich oder unglaubwürdig zu wirken? Tina Halladay, die so unverwüstliche wie charismatische Sängerin der US-Combo Sheer Mag, singt im Titelsong von PLAYING FAVOURITES von dem guten (alten) Gefühl, wieder mit ihrer Band auf Tour zu sein: „So we packed up the van / Just like the old days / Playing the same old songs (…) / And we‘re back on the road.“ Der Song strotzt vor Energie, nicht zuletzt dank des rotzig-quirligen Stimmtimbres von Halladay, die damit den Ton für das gesamte Album setzt.

Seit seiner Gründung 2014 ist das Quartett aus Philadelphia von (Post-)Punk, Classic Rock und Garage Punk gleichermaßen geprägt, hat sich irgendwo zwischen Joan Jett, Thin Lizzy und den Sonics eingerichtet. Auf PLAYING FAVOURITES sind auch Disco und Funk nicht ganz fern, in erster Linie zeigt das Album aber, wie beglückend ein wahrhaftig vorgetragener Rocksong auch 2024 noch sein kann.

Elf neue Lieblingssongs haben Sheer Mag eingespielt, die sich hervorragend eignen, die hässliche Welt da draußen für einen Augenblick zu vergessen. Oder, mit den Worten Tina Halladays: „We‘re here to escape / This world‘s cold, and we‘re alone / But we‘re not just drifting through outer space.“

Welche Alben im März 2024 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatlichen Veröffentlichungsliste.