Sleeper The Modern Age

Album erscheint voraussichtlich am 22.03.2019

Die Matrix-Schöpfer dürfen ihre exklusive Netflix-Serie nach Fanprotesten mit einem Spielfilm beenden. Außerdem zeigt der Streaming-Dienst Frauenwrestling und Ex-Junkies auf dem Weg zurück in die Gesellschaft.

Ab 16. Februar am Kiosk erhältlich: der neue Musikexpress mit Bilderbuch, The Jesus and Mary Chain, Trainspotting, Charli XCX und folgenden weiteren Themen.

Die Vorfreude auf den im Februar startenden „T2 – Trainspotting 2“ ist bei Fans grenzenlos. In einem Anflug von purer Nostalgie haben wir im Archiv gestöbert. Und unsere „Trainspotting“-Kritik aus dem Jahr 1996 herausgekramt.