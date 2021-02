Smerz Believer

In dem gemeinsamen Video zu ihren beiden Songs „I Don’t Talk About That Much“ und „Hva Hvis” tanzen Henriette Motzfeldt und

Catharina Stoltenberg den Hallingdans, einen Volkstanz aus ihrer norwegischen Heimat, zu Clubmusik der stressigeren Sorte – womit das Vorhaben ihres Duos Smerz gut beschrieben wäre: Die Sängerinnen und Produzentinnen nehmen alle Klischees über das buschwindrösige Wesen skandinavischer Folklore sehr ernst und untergraben sie zugleich, weil ihr Weg aus dem Wald immer wieder in die dunkelsten Ecken des Clubs führt.

BELIEVER bei Amazon.de kaufen

Nach ein paar Jahren des moderaten Hypes um ihre Musik zwischen sinnlichem R’n’B, Footwork, Techno und dem Dream-Pop-Stoff, aus dem Albträume sind, veröffentlichen Smerz nun ihr Debütalbum BELIEVER, auf dem die beiden zu einer wundersamen, technoiden Form von Kammermusik mit wilden Rave-Ausbrüchen finden. Windspielgeflirre umglitzert im Opener „Gitarriff“ die Dunkelheit, in „Max“ wallen Synthesizer auf wie ein Unwetter in der Stille.

Im Titelsong „Believer“ umgarnen Streicher die Stimmen der beiden, die so nah klingen, als starre man gemeinsam im dunklen Zimmer in den Laptopschein. Fast unerhört intim klingt auch „Rain“ mit seinen ASMR-tauglichen Vocals zum verschleppten Rhythmus und hält einen in seiner opaken, verdrehten Schönheit dennoch auf Abstand. Es ist einer von vielen gewaltigen Nachtmusik-Songs auf BELIEVER, der langsam durch alle Ritzen dringt, statt den Raum durch die Tür zu betreten, ein Song wie die Nacht selbst: unheilvoll und heimelig, groß und voller Möglichkeiten.

„BELIEVER“ im Stream hören:

Mehr ist nicht immer besser: Die US-Songwriterin rüstet auf – und verliert ein wenig an Strahlkraft.

Eine kaum zu packende Kneipenmusik zwischen alter Jukebox und coolem Groove.

Aus der Isolation zur Erleuchtung findet dieser Lo-Fi-Pop.

Fasten your seatbelts: In „Into The Night“, der ersten Netflix-Serie aus Belgien, fliegt eine Passagiermaschine durch die Dunkelheit. Einziges Ziel: dem Tod durch Sonneneinstrahlung zu entgehen. Das absurde Endzeitszenario wird leider holprig erzählt und verliert sturzflugartig an Spannung. Auch eine gute Besetzung rettet das Sci-Fi-Thrillerdrama nicht vor der Bruchlandung.

Ein Podcast über Liebe, Sex, komplexe Gefühlswelten und kleine Geheimnisse – klingt erst einmal nicht nach einem besonderen Alleinstellungsmerkmal. Aber „Paardiologie“ mit Charlotte Roche und ihrem Mann Martin Keß ist anders. Besser. Und intimer als alles, was Ihr bisher von fremden Menschen gehört habt.

Klare politische Haltung und trotzdem manchmal erfrischend/erzürnend politisch inkorrekt: „Fest & Flauschig“ ist der beliebteste deutsche Podcast – und das absolut zurecht.