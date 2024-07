Warum man an Günther Jauch merkt, dass man älter wird

Das ist ein Tief... and it won’t leave. Eine Reise in die Unausge­glichenheit.

Wow, was ich grad gelesen hab: „Auch die Lurche kämpfen gegen die ­Klimaerwärmung“! Wie cool! Helfen die uns, packen die mit an? ­Supergeile Sache, Lurche! Wir Menschen verbocken es nämlich gerade ­k-o-m-p-l-e-t-t und können wirklich jede Unterstützung brauchen gegen Klimaschurken wie Trump, Wissing, RWE … Yeah, Lurche! Ach ­verdammt, nein, da steht: „Auch die Lurche kämpfen MIT der ­Klimaerwärmung.“ Na toll, Lurche.

Haha. Ja witzig, gell, nur den Humor nicht verlieren. Ich meine, Ihnen ist schon klar, dass, während wir hier diskutieren, ob der Elfer in dem EM-Viertelfinale gerechtfertigt war und ob Taylor Swift vielleicht einen irgendwie seltsamen Vornamen hat – … for a girl? Oder? Was? Finden Sie nicht? Aber das hinterfragt gar niemand, was? Na gut, schlechtes ­Beispiel, jedenfalls: Währenddessen läuft der globale Artenschwund weiter, und wenn irgendwann die Kriege alle beendet, die Nazis vernünftig geworden, die Demokratien gerettet sind, dann ist immer noch Klimawandel, und zwar Vollgas, no pun intended und ohne ­Konjunktiv.

Aber hey, nicht alles so verbissen sehen! Ganz wichtig: ­gelassen bleiben. Oder werden. Hier liegt seit Wochen ein Buch rum mit dem Untertitel „Eine Reise zur Gelassenheit“, und ich könnte jedes Mal einen SCHREIANFALL kriegen, wenn ich diese Zeile lese; ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache. Aber ernsthaft: Gelassenheit! Ich weiß nicht – sehen Sie IRGENDeinen Anlass für Gelassenheit? Oder eine ­Reise dorthin? Es heißt ja immer, mit dem Alter wird man gelassener, aber ich könnt jeden Tag noch mehr durchdrehen, komisch.

Es heißt auch, an den ­Kindern merkt man, dass man älter wird

Es heißt auch, an den ­Kindern merkt man, dass man älter wird. Ich finde, man merkt z.B. auch sehr arg an Günther Jauch, dass man älter wird, haben Sie den letzthin mal gesehen? Und natürlich: an den Lieblingsplatten. 30 Jahre PARK­LIFE, ich dachte, ich hör nicht recht. Ich weiß noch 30 Jahre DARK SIDE OF THE MOON, DAS fand ich okay und nachvollziehbar, das ist schließlich eine alte Platte. Aber PARKLIFE? Als PARKLIFE rauskam, war DARK SIDE OF THE MOON erst 21 Jahre alt. Heißt: PARKLIFE ist heute fast 10 Jahre älter als DARK SIDE OF THE MOON war, als PARKLIFE rauskam. Merken Sie was? Ich flipp gleich wieder aus.

Jedenfalls: Zur dunklen Seite des Mondes fliegen ja jetzt die Chinesen, die alten Space-Rock-Freaks, mit einer Trägerrakte vom Weltraumbahnhof Wang Chung, wenn ich das richtig gehört hab. Mutmaßlich benannt zu Ehren der britischen 80s-Popband, deren Name für mich noch heute vom Hauch der Gefährlichkeit umweht ist, weil es dann im Radio hieß, dass die BBC den Videoclip (wir so Mitte der 80er aufm Land ohne Schüssel auf dem Dach: Was genau ist ein Videoclip?) zu ihrer Single „Everybody Have Fun Tonight“ nicht ausstrahlt, weil der so schnelle Schnitte hat, dass er epileptische Anfälle auslösen könnte! Huch! Das war 1986 eine schockige Ansage. Damals, 8 Jahre, bevor PARKLIFE rauskam. Wer erinnert sich nicht.

