Die besten neuen Bands und Künstler, zuerst vorgestellt in der Musikexpress-Ausgabe 04/2018.



Goat Girl Was macht eine der reichsten Städte der Welt, wenn nach einer Katastrophe auffällt, dass viele der Hochhäuser beim kleinsten Funken innerhalb weniger Minuten abfackeln wie ein Strohhaufen im Hochsommer? Sie schaut sich neue Feuerwehrautos an. „Was kommt als Nächstes, Eimer mit Wasser, die man neben die Häuser stellt, damit die Bewohner im Notfall schnell selbst löschen? Das Geld ist da, aber es wird nur Unsinn damit angestellt.“ Lottie ätzt, auf ihre Art: völlig unaufgeregt und ohne Empörung, wie eine Lehrerin, die es gewohnt ist, ausschließlich Fünfen und Sechsen zu geben. Doch hinter dieser Fassade lodert ein Feuer, ganz…