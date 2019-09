Temples Hot Motion

Popkolumne, Folge 34

Jim Henson, ich will ein Kind von dir – Die Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Julia Lorenz die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Festivals, welche komischen Puppen lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Die neue Folge zur KW 38 ist diffus verliebt in diesen einen Gelfling, hat was gegen das Weltkulturerbe Eddie Vedder und gegen Björn Höcke sowieso. Die neue Popwoche kommt dabei heute live vom Reeperbahn Festival.