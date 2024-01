Eine 5-CD-Box erinnert 20 Jahre (und ein paar Monate) später an eines der besten Alben der Postpunk-Band aus den Nullerjahren.

Ursprünglich hätte das 23. Studioalbum von The Fall im April 2003 unter dem Titel COUNTRY ON THE CLICK veröffentlicht werden sollen. Als Fall-Chef Mark E. Smith aber den ersten Mix hörte, war er frustriert. Für ihn klang die Musik wie „Dr. Who trifft Posh Spice“. Als das Album auch noch im Internet leakte, war das Maß voll. Die Band ging wieder ins Studio, nahm neu auf, schmiss Songs von der Tracklist und fügte andere hinzu.

Das Ergebnis wurde im Oktober 2003 als THE REAL NEW FALL LP (FORMERLY COUNTRY ON THE CLICK) veröffentlicht. Das Album markierte nicht nur den Einstieg von Smiths neuer Ehefrau Elena Poulou als Keyboarderin, sondern auch den Auftakt einer Reihe hervorragender Fall-Alben in den Nullerjahren. Die Musik war giftig, explosiv, punkinfziert und Mark E. Smith als Nicht-Sänger und Dada Texter in der Form seines Lebens.

Zum 20-jährigen Jubiläum erscheint das Werk als opulentes 5-CD-Set. Neben dem Original-Album enthält die Box – zum ersten Mal offiziell veröffentlicht – das zurückgezogene Album, die Compilation INTERIM von 2004 u.a. mit frühen Versionen des nächsten The-Fall-Albums FALL HEADS ROLL sowie LIVE AT THE KNITTING FACTORY – NEW YORK – 9. APRIL 2004 und die Compilation SINGLES / B-SIDES mit ebensolchen. Die Wiederveröffentlichung auf Einzel-LP markiert den ersten Vinyl-Re-Release der britischen Version des Albums seit der Erstveröffentlichung 2003.