Das Jahr war 2002 und The Notwist veröffentlichten ihr sechstes Studioalbum, NEON GOLDEN. Danach war nichts mehr, wie es mal war, zumindest für den Sound, der Indie in den kommenden Jahren prägen sollte. Wie macht man weiter, wenn man plötzlich einen internationalen Hit landet? Indem man stoisch sein eigenes Ding macht, vermutlich. Zumindest war das der Weg, den The Notwist eingeschlagen haben: sich immer wieder ein bisschen neuerfinden und der eigenen Homebase in München treu bleiben.

Womit wir dann auch schon im Heute landen, denn die eigene Homebase in München spielt auf NEWS FROM PLANET ZOMBIE eine große Rolle: zum ersten Mal seit 12 (1995) hat die Band (deren einziger personeller Fixpunkt über die vergangenen fast 40 Jahre die Brüder Micha und Markus Acher sind) das ganze Album live eingespielt. Und das nicht in einem Studio, sondern im Kunst-, Musik-, Veranstaltungs- und Communityspace Import Export in München. Zuerst Mittagstisch, dann nahmen The Notwist (heute: Markus und Micha Acher, Cico Beck und Theresa Loibl, Max Punktezahl, Karl Ivar Refseth und Andi Haberl) auf, manchmal schauten Freund:innen vorbei und spielten mit. Und eben der Raum selbst, der dem Album eine gewisse, na ja, Räumlichkeit gibt, eine Verortung.

Was bleibt, wenn alles zerfällt?

Nach Jahren, in denen sich das Trio aus den Achers und Beck vor allem im Studio einschloss und in endlosem Perfektionismus an Tonspuren herumpuzzelte, war es Zeit für mehr Gemeinsamkeit, für Körper in einem Raum – als Antithesis zur Vereinzelung und Individualisierung, die wir alle spätestens seit Corona, aber eigentlich mit dem Aufkommen von Neoliberalismus und Medienshift zum privaten Device erleben. Und auch thematisch passt es, beschäftigt sich NEWS FROM PLANET ZOMBIE doch mit ebensolchen Fragen: Was ist da gerade los, da draußen in der Welt? Leben wir in der Zeit der Zombies, sind wir in einem miesen B-Movie gefangen? Und was bleibt, wenn alles zerfällt?

Die Antwort, die Sänger Markus Acher und der Rest der Band gefunden haben, ist einfach: Gemeinschaft. Zusammenhalt. Menschen, die gemeinsam an etwas arbeiten. An einem Album, am Erhalt eines Non-Profit-Spaces wie Import Export, oder an der besseren Welt. NEWS FROM PLANET ZOMBIE erinnert dabei immer wieder an The Notwist auf der Höhe ihres Erfolgs, und ist dabei durch seinen so organischen Charakter, die Ecken und Kanten, die mit den Liveaufnahmen einher kommen, doch ganz eigen.

Da wäre das energische „The Turning“, das irgendwo zwischen Nervosität und Hoffnung wabert, das herzerwärmende „Like This River“, der spannungsgeladene, melancholische Opener „Teeth“ oder die in herrlichstem Geschrammel endende Single „X-Ray“. Und – erstmals in der Geschichte von The Notwist – zwei Cover: Neil Youngs „Red Sun“ und „How The Story Ends“ von der Folkband Lovers. Die Welt geht vor die Hunde, aber es ist nicht alles verloren. Zumindest nicht, solange wir uns daran erinnern, was uns zu Menschen macht, solange wir uns erinnern, dass wir den Zombies nicht hilflos ausgeliefert sind, zumindest nicht, solange wir uns daran erinnern, dass wir nicht alleine gegen sie kämpfen müssen. Und dass uns The Notwist mit NEWS FROM PLANET ZOMBIE den schönsten, hoffnungsvollsten Soundtrack dazu geliefert haben.