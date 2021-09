The Vaccines Back In Love City

Das muss man als Band auch erst einmal hinbekommen: Jeder Song auf diesem Album, das zwar von einem Aufenthalt BACK IN LOVE CITY erzählt, aber von Los Angeles inspiriert ist und in einem Studio im texanischen El Paso entstand, besitzt einen Refrain, der sich aufplustert. Der sich sehr viel Mühe gibt, größer zu sein als alle andere Refrains auf der Welt. Der auch noch mit einem entsprechenden Claim versehen ist, den man an Häuserwände schmieren könnte. „I wanna live inside your headphones“ ist einer, „I wanna live superlative“ ein anderer.

Viel Wollen also, wobei man nie so sicher ist, was Justin Young und seine Kollegen wirklich auf der Agenda haben. Eines ist klar: Der zackige Indie-Rock, mit dem sie als einer der letzten „NME“-Hypes vor auch schon wieder zehn Jahren für Furore sorgten, spielt keine allzu dominante Rolle mehr. Denn das Album ist dermaßen eklektisch, dass man bisweilen den Eindruck hat, in einem Witz festzustecken, der alle drei Minuten aufs Neue erzählt wird.

Harte Punkrock-Riff s treffen auf Bläsersätze und Twang-Gitarren. An anderer Stelle muss man an je nach Lesart Todd Rundgren oder die Buggles denken. Einige Songs verbinden all das dann noch mit Power Pop der Weezer-Schule. Klar, einige Songs, etwa die Vorab-Single „Alone Star“ mit ihrem schönen Gitarren-Hook, hätte man sich auch ganz gut in der Indie-Disco vorstellen können, einzwängt zwischen den coolsten Tracks von Maximo Park und sagen wir mal The Automatic. So richtig hängen bleibt aber nicht einmal die, und während des Hörens dieses Albums wundert man sich ausdauernd über diesen Kessel Buntes. Das muss man als Band auch erst mal hinbekommen.

