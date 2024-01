Neverending Postpunk-Britpop.

Ihr erstes Album nannten die Londoner im Jahr 2011 WHAT DO YOU EXPECT FROM THE VACCINES? Antwortmöglichkeiten auf die Frage gab es viele, aber dass die Band 13 Jahre später noch dabei ist und ihre sechste Platte veröffentlicht, damit konnte man nicht unbedingt rechnen. The Vaccines wirkten zu Beginn eher wie ein cooler Schnellschuss als ein Dauerbrennerthema, es war schwer vorstellbar, dass diese Gruppe viele Jahre später noch immer „Post Break-Up-Sex“ spielt, ihren großen Hit des Debütalbums.

Tut sie aber. Mehr noch: Sämtliche Songs von PICK-UP FULL OF PINK CARNATIONS hätten auch auf dem Debüt Platz finden können. Hooks und Hooks, dazu nervöse Gitarren und Drums sowie die Stimme von Justin Young, die dunkel und trotzig klingt, was ihr eine distanzierte Coolness verleiht.

Schlimm ist diese Gleichförmigkeit nicht: Nach gut 30 Minuten ist die Platte durch, man fühlte sich gut unterhalten, im Gedächtnis bleibt vor allem „Discount De Kooning (Last One Standing)“, inspiriert von der Debatte darüber, welche Rabatte möglich sind, wenn man die Werke des niederländischen Künstlers Willem de Kooning mit einem Gesamtwert im dreistelligen Millionenbereich als Bundle ersteigert. Youngs Vorschlag: Nicht lange darüber nachdenken, sondern weitertanzen.