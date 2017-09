David Lynch gehört wie Quentin Tarantino zu den Regisseuren, die nicht nur großen Einfluss auf die Musik zu ihren Filmen nehmen. Mehr noch, sie machen ihre Soundtracks zu Ereignissen und zu solchen gehört auch TWIN PEAKS – MUSIC FROM THE LIMITED EVENT SERIES. Staffel 1 und 2 prägten und trugen die atmosphärischen Ambient-Klänge von Angelo Badalamenti, die für den Score LIMITED EVENT SERIES ORIGINAL SOUNDTRACK überarbeitet und erneuert wurden. David Lynch selber fungiert hier wie beim Kultfilm ERASERHEAD als Sound Designer. Die Besonderheit der 3. Staffel aber ist, das jeweils am Ende eine Band im „Roadhouse“ live auftritt.

Man reibt sich verwundert die Augen, wer da in dem Club in der Kleinstadt Twin Peaks so alles auf der Bühne steht. Zum Beispiel die bezaubernden Chromatics („Shadow“) mit ihrer Mischung aus Synthie-Pop und Shoegazing oder Au Revoir Simone, die wie entrückt „Lark“ spielen. Eddie Vedder wird vor seinem Soloauftritt mit seinem Geburtsnamen Edward Louis Severson angekündigt, Julee Cruise mit den Chromatics als Backing Band ziehen einen genauso in den Bann wie The Veils und ihr finsterer Song „Axolotl“. Irgendwo zwischen Sharon Van Etten und Lissie schlagen die Nine Inch Nails eine lärmende Bresche. Nicht ein einziger schwacher Track findet sich auf MUSIC FROM THE LIMITED EVENT SERIES, und vielleicht hätte David Lynch noch den beim Dreh schon schwer kranken David Bowie auf die Bühne bekommen, es ist aber bei einer kurzen wie skurrilen Rolle der Pop-Legende geblieben.