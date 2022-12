„Twin Peaks“-Komponist Angelo Badalamenti ist gestorben

Angelo Badalamenti, der Komponist von „Twin Peaks“, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Laut eines Berichts der News-Seite „The Hollywood Reporter“, die sich auf Angaben seiner Nichte Frances beruft, sei er am Sonntag (11. Dezember) im Kreise seiner Familie in seinem Haus in New Jersey verstorben. Seine Managerin erklärte zudem, dass Badalamenti eines natürlichen Todes gestorben ist.

Filmemacher David Lynch nutzte seine Kompositionen mehrfach für seine filmischen Werke, darunter auch für „Blue Velvet“ und „Mulholland Drive“. Am bekanntesten ist jedoch wohl das Theme, das Badalamenti für „Twin Peaks“ beisteuerte. Hierfür gewann er 1990 den Grammy in der Kategorie „Best Pop Instrumental Performance“ – noch heute gilt die Komposition als einer der einflussreichsten Soundtracks der Fernsehgeschichte. „Musik und Komponieren – ich fühle mich fast ein wenig schuldig dabei – fallen mir so leicht“, erklärte Angelo Badalamenti 2004 der Zeitung „The Record“. „Es ist, als ob die Quelle nicht versiegen würde.“

Angelo Badalamenti: Für die Musik geboren

Geboren wurde Angelo Badalamenti am 22. März 1937. Bereits im Alter von acht Jahren hatte er mit Klavierunterricht angefangen. Später begleitete er Sänger und andere Künstler in seinen Sommerferien bei einem Ferienjob in den Catskills-Resorts. Nina Simone nahm 1965 einige seiner ersten Songs auf, dazu gehörte auch „I Hold No Grudge“. Drei Jahre später sang Nancy Wilson „Face It, Girl, It’s Over“. Er und Lynch lernten sich kennen, als Badalamenti am Set von „Blue Velvet“ als Gesangslehrer für Isabella Rossellini engagiert wurde.

Lynch beschrieb Badalamentis Werk einst als Musik „von tiefer und kraftvoller Schönheit“. „Ich sitze neben ihm und rede mit ihm, und er spielt, was ich sage“, sagte er in einem Interview mit dem American Film Institute, über die Synchronität, die beide verband. So sei auch „Laura Palmer’s Theme“ für „Twin Peaks“ entstanden. Darüber hinaus komponierte Badalamenti auch für „Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors“, „Naked in New York“ „The City of Lost Children“ und „The Wicker Man“.

Angelo Badalamenti hinterlässt seine Frau Lonny, Tochter Danielle sowie vier Enkelkinder. Sein Sohn André starb im Jahr 2012.

