Urlaub In Polen All

Dass die Repetition ein probates Mittel ist, um den Hörer schnurstracks im Rhythmus einzuwickeln, ist spätestens seit der künstlerischen Vergoldung der Krautrock-Ära durch die beiden Säulenheiligen-Bands Can und Neu! keine Weltneuheit mehr. Und doch liegt eine furztrockene Uhrwerkhaftigkeit in den Drumpatterns von Jan Philipp Janzen, der man in dieser außergewöhnlichen Konsequenz eigentlich nur noch im Spiel des 2017 verstorbenen Can-Drummers Jaki Liebezeit begegnete.

Während Janzen als Teil der Kölner Neo-Krautisten Von Spar eher im großen Ganzen aufgeht, ist er auf ALL, dem Comeback-Album seiner 2011 stillgelegten Band Urlaub in Polen, wohl so präsent wie nie zuvor. Nichts weniger als ein rhythmisches Feuerwerk ist das, was Janzen am Schlagzeug und Sänger Georg Brenner an der Gitarre und Elektronik da abbrennen, während ihnen mit wunderbar entschlacktem Sound zwischen kosmischen Sphären-Synthies, Vocoder-Robotik und einem smoothen Saxofon-Solo eine passgenaue Fusion zwischen kreiselnder Krautrock-Motorik und discoider Funkyness

