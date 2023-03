Various Artists Cherry Stars Collide Dream Pop, Shoegaze & Ethereal Rock 1986-1995

Bereits vor einigen Jahren kuratierten die Londoner Spezialisten von Cherry Red die Box STILL IN A DREAM, die einen annähernd kompletten Blick auf die Shoegazer-Szene der späten Achtziger- und frühen Neunzigerjahre warf. CHERRY STARS COLLIDE versteht sich nun als Ergänzungsset: Auf vier CDs fnden sich Stücke aus Shoegaze-Partner-Genres wie Dream’n’Noise-Pop und Postrock, die Ästhetik der Box erinnert nicht grundlos an die Designs des britischen 4ad-Labels. Dieses hatte drüben in Amerika die großen Namen unter Vertrag, während die Original-Artists von Cherry Red damals eher aus der zweiten Reihe kamen – was die Brillanz ihrer Musik nicht schmälerte.

Die Box führt das alles nun zusammen: 4ad-Stars wie die Cocteau Twins oder Dead Can Dance, träumerische Acts mit Mainstream Anschluss

wie The Dream Academy oder die (frühen) Cranberries, Jingle-Jangle-Helden wie die Kitchens Of Distinction oder The Ocean Blue, Wave Bands wie The Chameleons oder The Wake, die amerikanische Sektion mit den Red House Painters oder Mazzy Star – vertreten jeweils nicht mit den Hits, sondern mit frühen, wegweisenden Tracks.

Zu hören ist auch eine gekürzte Version von „Eden“ von Talk Talk, zu finden auf dem göttlichen SPIRIT OF EDEN-Album, oder „Falling“ von Julee Cruise vom „Twin Peaks“-Soundtrack, beides Stücke, deren Compilations-Rechte man sich mühsam einholen musste, was zeigt, dass Cherry Red einige Mühe in das Projekt gesteckt hat. Was Interessierte, die sich diese Songs lieber als Playlist beim Streaminganbieter selbst zusammenstellen, wissen sollten: Nicht alle dieser Songs sind dort zu finden, zudem verpasst man die zwar kurzen, aber stichhaltigen Texte im Booklet. Wer hört und liest hat den Vorteil, in diesem Kosmos der großen Indie-Jahre viele Bezüge herstellen zu können, die dann zum eigenständigen Mehrentdecken und Weiterhören motivieren.

