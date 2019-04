White Denim Side Effects

Album erscheint voraussichtlich am 29.03.2019

Wärme und Trost in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung: Der Americana-Großmeister schließt solo an den smoothen Ton der jüngsten Wilco-Platte SCHMILCO an.

Eine wahre Riff-Rrrock-Platte, die mehr Raffinesse im Programm hat als erwartet.

Wilco erfinden John Lennons Americana-Album.

Wir haben mit Jeff Tweedy von Wilco über sein neues Soloalbum WARM, seine kürzlich erschienene Autobiografie und seine Pläne für nächstes Jahr gesprochen.

Die beiden Weggefährten spielten den Song „You've Got To Hide Your Love Away“.

In dieser Woche sind die Alben von Matthias Arfmann, Okkervil River und Teenage Fanclub erschienen. Hier unsere Rezensionen sowie Hörproben dazu.