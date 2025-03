Nach dem turbulenten Making-of von BAND ON THE RUN – Bandmitglied-Doppelverlust, Raubüberfall, Fela-Kuti-Diss – sollte die Arbeit am Nachfolger 1974 abenteuerlich weitergehen. Die Neuzugänge, Jimmy McCulloch an der Gitarre und Geoff Britton am Schlagzeug, kamen nicht miteinander zurecht, Letzterer stieg nach nur sechs Monaten aus. Weitere Parallele zu BAND ON THE RUN: Auch VENUS AND MARS war sehr erfolgreich. Schon die erste Single, der McCartney-typische Schunkler „Listen To What The Man Said“, erreichte Platz 1 in den USA.

Das Album, aufgewärmt von Mischmeister Giles Martin, hinterlässt uns zu seinem 50. Jubiläum mit einem leicht verklebten Magen

Die vier Millionen Käufer:innen des Albums durften sich über ABBEYROAD-mäßig aufeinander abgestimmte Songs freuen, die teils gar als Medley daherkamen. So wartet der Ich-Erzähler im Opener, dem entzückenden Folk-Titelstück, quasi in Echtzeit auf den Fall des Bühnenvorhangs, bis er vom furiosen „Rock Show“ erlöst wird. Eine Reprise von „Venus And Mars“ eröffnet dann auch die zweite Seite, linst kurz in eine Sci-Fi-Zukunft, bevor uns die von Danny Laine beschworenen „Spirits Of Ancient Egypt“ ins Altertum zurückholen, wo aber, äh, TV geglotzt und telefoniert wird.

Der Song gehört, wie das folgende, von McCulloch vorgetragene „Medicine Jar“, zu den geschmacksarmen Zutaten der Platte. Welche Wohltat danach McCartneys kraftvolle Rückkehr ans Mikro ist: „Call Me Back Again“ – ja, genau! Doch während man noch an dem rohen Fetzen kaut, den er uns da hingeworfen hat, serviert er uns auch schon das übersüßte Dessert in Form des säuselnden „Treat Her Gently – Lonely Old People“ und des abschließenden Covers des Titelthemas der Seifenoper „Crossroads“. Das Album, aufgewärmt von Mischmeister Giles Martin, hinterlässt uns zu seinem 50. Jubiläum mit einem leicht verklebten Magen.

Welche Alben im März 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.