Yaeji With A Hammer

Wie klingt Wut? Messy wie das Chaos auf Metallicas ST. ANGER? Verzweifelt wie Kelis auf „Caught Out There“? Kalkuliert wie Beyoncé auf LEMONADE? Yaeji hat ihren eigenen Weg gefunden, Wut in Sound zu fassen: zart, fast verträumt, selbstbestimmt und geboren für den Dancefloor. Kein Wunder: Seit die US-amerikanisch-koreanische Produzentin und Sängerin mit einem Remix von Drakes „Passionfruit“ einen weltweiten Hit landete, brannte sie als DJ überall von Berghain bis Boiler Room mit ihrem Mix aus House, Trap und Popattitüde die Hütte ab und veröffentlichte gefeierte EPs und Mixtapes.

WITH A HAMMER bei Amazon.de kaufen

Zugleich aber waren die letzten Jahre für eine asiatische Frau in den USA und Europa alles andere als leicht: Mit der Pandemie zeigte sich die hässliche Fratze anti-asiatischen Rassismus, in den USA waren gerade Frauen mit südostasiatischer Biografie immer wieder Zielscheibe von Angriffen und sogar Anschlägen. Es sind diese Erfahrungen, die neben Yaejis ganz persönlicher Biografie auf ihr erstes eigenes Album einfließen: auf WITH A HAMMER reißt sie inspiriert von den Anime-Heldinnen der Neunziger mit dem metaphorischen Hammer alles nieder, was sich ihr in den Weg stellt, das Patriarchat, Rassismus, das Gewicht der Welt.

Allerdings nicht auf eine brutale, aggressive Art, Yaejis Wut schwebt fast federleicht in der Luft, dann wieder, wie etwa auf „1 Thing To Smash“ mit der britischen Produzentin Loraine James, scheint sie sirupsüß lethargisch dahinzufließen. Ihre teils gehauchten Lyrics auf Englisch und Koreanisch rahmt Yaeji in Produktionen ein, die sich zwischen Indie-Rock, Electronica, Nullerjahre-Pop und TripHop Momenten bewegen. „You fall with yourself“, wiederholt sie wie ein Mantra auf „Happy“, und wir, wir verlieben uns gleich mit.

Phoebe Bridgers, Julien Baker und Lucy Dacus bilden eine Folk-Rock-Supergroup ohne Egos.

Gut vollbärtiger Irish-Folk, in dem sich das Höllentor öffnet.

Industrial-R’n’B im Niemandsland zwischen Berghain und Beyoncé.

Seit 15 Jahren sind Jay-Z und Beyoncé verheiratet. Unter der Oberfläche scheint die Ehe der beiden Musikstars schon länger zu bröckeln.

Mit „Cuff It“ stellt Beyoncé einen persönlichen Chart-Rekord auf – und bereitet sich eventuell auf einen großen modischen Moment vor.

Die Zukunft der Marke ist ungewiss. Sie befindet sich im Besitz von Beyoncés Management-Firma „Parkwood Entertainment“.