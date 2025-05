Der Stadtstaat Singapur ist für vieles bekannt: Bankenwesen, Reisedrehkreuz und eine besonders stark ausgeprägte Liebe zu Ordnung und Sauberkeit. Aber Gegenkultur gehörte lange nicht dazu, auch wenn es die natürlich immer gab. Bis eben Yeule irgendwann Mitte der 2010er-Jahre plötzlich auftauchte: Ein Kind des Internets, des Hypertexts, inspiriert von Avril Lavigne und Emo und Radiohead.

Alles gleichberechtigt nebeneinander, aber zusammen eine Art hochkonzeptueller Cyber-Bedroom-Pop. Auf dem vierten Album des futuristischen Musikprojekts setzt Yeule mit Songs wie dem fantastischen „Skullcrusher“ die Entwicklung zu grungy Alternative Rock fort, die sich schon auf dem gefeierten Vorgänger SOFTSCARS abgezeichnet hatte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Aber gleichzeitig schafft sie mit Songs wie „Tequila Coma“ TripHopwelten, die mit ihrer unheimlichen Sweetness an Portishead oder Massive Attacke in den Neunzigerjahren erinnern – und fast naiv-unschuldig wirkende Popperlen wie „Vv“, „What3vr“ und das strahlende „Dudu“. Was sie alle eint: der Verzicht auf AutoTune, die Abwesenheit der Glitch-Ästhetik, für die die selbsternannte „Glitch Princess“ lange stand. Aber nachvollziehbar: Wenn alle mit KI-Werkzeugen gleich klingen, geht Yeule den genau entgegengesetzten Weg. Und bleibt damit vor allem wieder: einzigartig.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Welche Alben im Mai 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.