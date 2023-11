Richard Osman: „Ich wurde gebeten David Bowies Toilette zu verlassen“

Dieser Thron ist nur für David Bowie. Richard Osman erzählt über seinen lustigen Toiletten-Fauxpas.

Private Toiletten im Festival-Backstage? Nach Angaben des Autors und Komikers Richard Osman (Bruder von Suede-Bassist Mat Osman) hatte die verstorbene britische Rock-Ikone David Bowie bei einem Festival in Barcelona einen privaten Waschraum hinter der Bühne. Als Osman den mit Teppich ausgekleideten Raum nutzte, wurde er prompt gebeten ihn zu verlassen.

„Das einzig Gute daran, bei einem Festival Backstage zu sein, ist, dass die Toiletten schöner sind“

Richard Osman schwelgt im Interview bei „Radio X“ in Erinnerungen: „Als [Suede] groß wurde, waren das die besten drei Jahre aller Zeiten.“ Ende der 90er begleitete er Suede auf ihrer Tour. Jetzt gibt er einen Einblick in die Zeit und erzählt, dass „das einzig Gute daran, bei einem Festival Backstage zu sein, ist, dass die Toiletten schöner sind.“ Bei einem Festival in Barcelona soll eine davon besonders schön gewesen sein. Doch als Osman das stille Örtchen benutzen wollte, klopfte es an der Tür. „Bitte verlassen Sie David Bowies Toilette“, wurde er aufgefordert.

Richard Osman veröffentlichte im September sein neuestes Buch „The Last Devil to Die“. Sein Bruder Mat Osman spielt bis heute Bass bei Suede. Die Band kündigte am 8. November die Deluxe-Version ihres Albums AUTOFICTION an und veröffentlichte den Bonus-Track „The Sadness In You, The Sadness In Me“.