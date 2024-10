Soap&Skin teilt David-Bowie-Cover „Girl Loves Me“ (+Video)

Der Track wird auch auf ihrem am 22. November erscheinenden Cover-Album TORSO zu hören sein.

Anja Plaschg, alias Soap&Skin, hatte Lust, all ihre Interpretationen von Stücken anderer Musiker:innen, die sie über die Jahre hinweg schon umgesetzt hat, zu bündeln. Nachdem sie beim Donau-Festival 2022 bereits einmal gesammelt ihre Coversongs auf die große Bühne bringen sollte, manifestierte sich bei ihr der Gedanke eines ganzen Albums in dem Stil. Und so erscheint am 22. November TORSO – die Platte mit ihren Blick auf Tracks von Sufjan Stevens, Desireless oder eben auch David Bowie. Sein „Girl Loves Me“ ist nun eine weitere Single-Auskopplung der LP.

Vier Minuten lang singt Plaschg so, dass es wirklich nur nach ihr anstatt Bowie klingt. Im Clip zur Single ist sie die Protagonistin, die sich im ausgehöhlten Baumstamm, inmitten von Maschinen, im Düsteren zeigt.

Der Musikclip zu „Girl Loves Me“:

Sowohl Produktion als auch Mixing hat die Musikerin selbst übernommen. Auch bei der Regie des Musikvideos wirkte sie mit – zusammen mit Ioan Gavriel.