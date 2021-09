RIN kündigt neues Album KLEINSTADT an

RINs aktuelles Album NIMMERLAND liegt bald zwei Jahre zurück. Nun kündigt der Rapper sein neuestes Werk KLEINSTADT an, das am 29. Oktober erscheinen soll.

Das Album enthält 18 Tracks und verbindet Inhalt, Klang, Ästhetik und Attitüde wie wir es von RIN gewohnt sind. In KLEINSTADT war es ihm wichtig, den Zusammenhalt, die Loyalität und das Engagement für seine Freunde und seine Heimatstadt nach außen zu tragen. Es ist dabei aber, auch wenn RIN pandemiebedingt viel Zeit in seiner Heimatstadt verbrachte, keine Ode an Bietigheim-Bissingen. Er habe auf EROS und in Interviews bereits genug darüber gesprochen. Vielmehr möchte er eine neue Epoche einläuten und seiner Kleinstadt einen eigenen Sound geben.

Für sein drittes Studioalbum holte sich RIN wieder Unterstützung von seinem langjährigen Weggefährten Alexis Troy. Der Musikproduzent arbeitet bereits seit dem Debütalbum EROS mit dem Rapper zusammen. Das Album landete damals auf dem dritten Platz der deutschen Charts und erhielt Gold-Status.

Bisher veröffentlichte RIN sieben Songs seines Albums, darunter „Dirty South“, „Meer“, „San Andreas“, „Insomnia“ und die zuletzt erschienene Single „Apple“.

RINs Album NIMMERLAND positionierte sich in den deutschen Charts auf Platz drei, seine erfolgreichste Single „Dior 2001“ erhielt die Platin-Auszeichnung.