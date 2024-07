50 Cent: Stargast beim Parteitag der Republikaner?

Der US-Rapper soll derzeit im Gespräch als Performer für den „Republican National Convention“ sein.

Alle vier Jahre finden die „Republican National Convention“ in den USA statt: ein Parteitag der Republikaner, der erstrangig dazu dienen soll, die Kandidaten für die Wahl des Präsidenten und Vizepräsidenten zu nominieren und das Parteiprogramm festzulegen. Da das Treffen gleich mehrere Tage hintereinander stattfindet, wird dort nicht nur debattiert und verhandelt, sondern es kommt auch zu Auftritten von Musiker:innen. Für die „Republican National Convention“ 2024 soll wohl nun 50 Cent als performender Künstler in Erwägung gezogen werden.

50 Cent auf dem Parteitag der Republikaner

Laut mehreren Berichten soll 50 Cent in dieser Woche im Rahmen des „Republican National Convention“ für die US-amerikanischen Republikaner performen. So schrieb auch der Co-Moderator von „CNN This Morning Weekend“, Victor Blackwell, in einem Tweet auf seinem X-Account: „50 Cent ist derzeit für einen Auftritt auf dem GOP-Kongress in dieser Woche vorgesehen, so eine Person, die damit vertraut ist. Die Person warnte davor, dass sich die Pläne noch ändern könnten, aber am Montagmorgen war 50 Cent für einen Auftritt auf dem Parteitag vorgesehen“.

Auch die Journalistin Kate Sullivan, die für CNN über Trump berichtet, bestätigte dies auf X und fügte hinzu: „50 Cent befindet sich in Gesprächen mit Vertretern des Parteitags, um während des GOP-Kongresses in Milwaukee aufzutreten, sagte eine mit der Sache vertraute Person.“ Ob und wann es tatsächlich zu dem Auftritt kommen soll, ist unklar. 50 Cent selbst hat sich bislang nicht zu den Gerüchten geäußert.

50 Cent kommentiert Attentat auf Donald Trump

Während sich 50 Cent bezüglich seines Auftritts beim Kongress bis jetzt eher bedeckt hält, äußerte er sich auf seinen sozialen Medien zum Attentat auf Donald Trump. Trump wurde am Montag (15. Juli) offiziell als Präsidentschaftskandidat der republikanischen Partei GOP nominiert. Doch zuvor entkam Trump am Samstag (13. Juli) einem Mordanschlag. Während seiner Rede auf einer Wahlkampfveranstaltung in US-Bundesstaat Pennsylvania kam es zu einem Attentat auf den 78-Jährigen. Die Kugel streifte sein Ohr und verletzte ihn leicht.

Als Reaktion auf dieses Ereignis teilte 50 Cent auf X ein Foto von Trump mit erhobener Faust und Blutspuren im Gesicht und fügte dem ein Clip seines Songs „Many Men (Wish Death)“ hinzu. „Ich kenne die Vibes. Wir sind alle in Schwierigkeiten!“, schrieb der Rapper. In einem weiteren Tweet postete der US-Rapper eine bearbeitete Version des Covers seines Debütalbums GET RICH OR DIE TRYIN aus dem Jahr 2003, auf dem er Trumps Gesicht anstelle von seinem einfügte. Dazu schrieb der Rapper: „Trump wird erschossen und jetzt bin ich im Trend“.

50 Cents Interesse an Donald Trump zeigte sich bereits bei der Wahl 2020. Dabei schien der Rapper Trump zu unterstützen, nachdem er von Joe Bidens Plänen erfahren hatte, Spitzenverdienern eine Steuererhöhung aufzuerlegen. Der „Candy Shop“-Rapper schrieb dazu auf seinem Instagram-Account, dass es ihm egal sei, ob „Trump Schwarze mag“, aber die Steuererhöhung sei „der Wahnsinn“. Allerdings zog 50 Cent später seine Aussage zurück, nachdem seine Ex-Freundin und Komikerin Chelsea Handler ihn dafür auf ihren sozialen Medien ermahnte.