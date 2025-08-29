Emotionale Ehrung: Darum bricht Yungblud in Tränen aus

Er berührt damit sogar Black-Sabbath-Gründungsmitglied Geezer Butler.

Auf seiner US-Tour sorgte Yungblud für einen bewegenden Moment auf der Bühne. Während seiner Show in Salt Lake City spielte der britische Musiker den Black-Sabbath-Klassiker „Changes“ in Erinnerung an Ozzy Osbourne. Dabei überkamen den Sänger seine Emotionen: Er brach mitten in der Performance in Tränen aus und rührte damit nicht nur seine Fans, sondern auch Mitglieder von Black Sabbath selbst.

Yungbluds Hommage an Ozzy Osbourne

Der Tod des ehemaligen Black-Sabbath-Frontmanns Ozzy Osbourne folgte kurz nach seinem Live-Auftritt beim „Back To The Beginning”-Gig der Band in Birmingham am 5. Juli. Die Show sollte die letzte Wiedervereinigung von Osbourne und seinen ehemaligen Bandkollegen Tony Iommi, Bill Ward und Geezer Butler sein. An diesem Abend spielte Yungblud eine Coverversion von „Changes“ (1972), welche nachträglich zu einem karrieredefinierenden Moment für den britischen Sänger werden sollte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Heavy-Metal-Legende war für den Sänger schon in frühen Jahren eine wichtige Figur. „Ozzy spiegelte alles wider, was ich durchgemacht habe“, sagte er in einem Interview mit „NME“. „Ich war immer ein bisschen drüber. Ich wurde immer als laut angesehen, aber wenn manche Leute das als negativ empfanden, gab mir Ozzy die Hoffnung, dass es in der Welt einen Platz für jemanden wie mich gab“. Nachdem bekannt wurde, dass der „Prince of Darkness“im Alter von 76 Jahren starb, versprach Yungblud, Ozzy posthum bei jeder seiner Shows mit „Changes“ zu ehren.

Geezer Butler: „Das war die beste Show, die ich je gesehen habe“

Sein Versprechen hält Yungblud derzeit auf seiner US-Tour ein. Einige Fan-Videos zeigen ihn beim Tribut an Osbourne, und die Aufnahmen seiner Show in Salt Lake City verbreiten sich schnell unter den Fans. Man sieht den Sänger, wie er versucht, „Changes“ zu singen – doch er ist emotional so aufgewühlt, dass er einige Zeilen vergisst und die Performance für einen Moment abbrechen muss. Das Publikum zeigt sich gerührt und feuert den Sänger an, fortzufahren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Einen besonderen Gänsehaut-Moment lieferte nachträglich Sabbath-Gründungsmitglied Geezer Butler. Er war unter den Zuschauer:innen des Konzerts in Salt Lake City und besuchte den Sänger nachträglich im Backstage-Bereich. Auf seinem Instagram-Kanal teilte der Black-Sabbath-Bassist ihr gemeinsames Foto. Darunter schrieb er: „Die beste Show, die ich seit Jahren gesehen habe – großartige Songs, jede Menge Spaß, eine brillante Band und natürlich der unglaubliche Yungblud.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Juni erschien die erste Hälfte von Yungbluds viertem Studioalbum IDOLS, das als Konzeptalbums produziert wurde. Die zweite Hälfte soll noch in diesem Jahr erscheinen, bis dahin ist der Sänger noch auf US-Tour.