Zooey Deschanel wird 44: Die besten Bilder ihrer Karriere

Am 17. Januar 1980 wurde das „New Girl“ geboren. Heute feiert sie ihren 44. Geburtstag.

Die vielseitige Künstlerin Zooey Deschanel feiert am 17. Januar 2024 ihren 44. Geburtstag. Anlass genug, um einmal genauer auf ihre Karriere als Schauspielerin und Sängerin zu blicken – mithilfe einer Bildergalerie.

Deschanel startete ihre Schauspielkarriere in den späten 1990er-Jahren und eroberte mit ihrer Screen-Präsenz schnell die Herzen des Publikums. Durch Rollen in Filmen wie „Buddy“, „Der Ja-Sager“ und „(500) Days of Summer“ etablierte sie sich als Darstellerin mit der Fähigkeit Emotionen auf eine authentische Weise zu vermitteln.

Spätestens nachdem die Amerikanerin anfing, Jess in 146 Episoden und sieben Staffeln „New Girl“ zu verkörpern, war Deschanel aber wirklich der ganzen Welt ein Begriff. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Charme und Originalität brachte die Schauspielerin die lebensfrohe Lehrerin perfekt nahbar auf den Bildschirm.

Neben ihrer schauspielerischen Leistung ist Zooey Deschanel aber auch als Sängerin bekannt. Als eine Hälfte des Indie-Folk-Duos She & Him (der andere Part = M. Ward) zeigt sie bereits seit 2006 auch ihre musikalische Vielseitigkeit.

Zu ihrem 44. Geburtstag wünschen wir Zooey Deschanel nur das Beste!