Robbie Williams: Neuer Look stellt Millionen-Spende in den Schatten

Trotz Millionen-Spendenbetrag stand der Sänger mit neuem Look kurzzeitig im Mittelpunkt der „Soccer Aid“-Aktion.

Am Sonntag, den 9. Juni, fand in der Londoner Stamford Bridge die diesjährige „Soccer Aid“-Benefizveranstaltung für UNICEF statt. Auch mit dabei: Der Charity-Gründer Robbie Williams, samt Familie. Diesmal konnte durch die Aktion eine Spendensumme von 15 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 17,5 Millionen Euro) zusammengetragen werden.

Trotz des Spiels und der Mega-Summe, die höher als im Vorjahr (14,6 Millionen Pfund) war, richteten sich die Augenpaare zwischenzeitlich vor allem auf den ehemaligen Take-That-Sänger und seinen neuen Style.

Nach dem 50. Geburtstag mit neuem Look am Start

Der 50-Jährige erschien beim Event in einem frischen Look mit grauem Irokesenhaarschnitt, Designeranzug und getönter Mono-Brille. Ein Anblick, der zum mehrmaligen Hingucken einlud.

Auch zu seinem Instagram-Posting zur Veranstaltung bekam er viel Lob von seinen Fans. „Genial, das ist mein Lieblings-Robbie und so gut gekleidet. Einfach erstaunlich 🏆❤️“, schrieb eine Person. „Absolut fantastisch 👏👏👏 und ich muss einfach hinzufügen, wie umwerfend du aussahst, wie ein totaler Rockstar 😍😍😍“, lobte eine andere das Ergebnis und den Look des Musikers in der Kommentarspalte.

Prominenz auf und neben dem Platz

Für den guten Zweck kamen am 9. Juni Ex-Profifußballer und Prominente auf den Platz. Für das Team „World XI“ kickten unter anderem Eden Hazard, Patrice Evra und Usain Bolt. Das Gewinner-Team „England“ bestand unter anderem aus Theo Walcott, Jermain Defoe, Joe Cole und Jill Scott. Auf der Tribüne feuerten Frau Ayda Field und die gemeinsamen Kinder Theo und Coco ihren Rockstar und die Spieler an.

Robbie Williams hatte „Soccer Aid“ 2006 gemeinsam mit Jonathan Wilkes ins Leben gerufen. Ursprünglich sollte das Event nur alle zwei Jahre stattfinden, seit 2018 spielen die Teams allerdings jährlich. Die Veranstaltung soll das Bewusstsein für die hungernden und weniger privilegierten Kinder in der Welt schärfen. Die Spendengelder gehen deshalb direkt an das Kinderhilfswerk UNICEF.