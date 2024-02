Am 13. Februar 1974 wurde der Sänger in Großbritannien geboren. Heute feiert er seinen 50. Geburtstag.

Robbie Williams war gerade einmal 16 Jahre jung, als sein Aufstieg zum Popstar 1990 als Mitglied der Boyband Take That begann. Mit der Gruppe landete er zahlreiche Hits, die bis heute überdauert haben. Wer erinnert sich nicht an Hits wie „Back for Good“ und „Never Forget“? Es dauerte allerdings nicht lange, bis der Sänger merkte, dass er sein eigenes Ding machen wollte. Sein Ausstieg aus der Band im Jahr 1995 löste besonders in seiner Heimat Großbritannien eine Welle der Entrüstung aus. Doch es ging weiter: Er startete seine Solo-Karriere und eroberte so erneut mit Tracks wie „Angels“ und „Rock DJ“ die Charts.

Heute, mit 50 Jahren, kann Robbie Williams auf eine Karriere zurückblicken, die Generationen geprägt hat. Sein Einfluss auf die Popmusikwelt ist unbestreitbar – auch wenn nicht alle immer mit seiner extravaganten Art umgehen konnten und woll(t)en. Zum heutigen Feste aber in jedem Fall: Alles Gute!