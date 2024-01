Robbie Williams will angeblich einen Fußballverein kaufen

Zu der Shopping-Aktion soll es dann wohl auch gleich eine TV-Show geben.

Robbie Williams soll Gerüchten zufolge neben seiner Karriere als Musiker darüber nachdenken, zukünftig ein zweites Standbein aufzubauen und als stolzer Inhaber eines englischen Fußballvereins zu agieren. Und zwar wurde ihm nahegelegt, Port Vale zu kaufen. Für Williams wohl keine schlechte Idee – erst am Wochenende vom 27. Januar feuerte der 49-Jährige seinen Lieblingsverein aus Stoke-on-Trent beim Heimspiel gegen Portsmouth an.

Wenn es tatsächlich zur Übernahme durch Williams kommen würde, soll er wohl obendrauf auch noch an einer TV-Sendung über ebendiese Erfahrung interessiert sein.

Robbie Williams könnte Port Vale bekannter machen

Eine anonyme Quelle soll „The Sun“ mitgeteilt haben, dass der Sänger nicht allein auf die Idee gekommen sei, sondern die Shopping-Aktion an ihn herangetragen wurde und es bereits einige Meetings dazu gegeben hätte. Port Vale selbst hoffe auf eine Williams-Übernahme, um so den Bekanntheitsgrad des Sportvereins zu erhöhen. Der Wunsch: Robbie Williams‘ Name wird zum Besucher:innenmagneten und auch der Verkauf von Fan-Artikeln würde so angekurbelt werden. Die nicht weiter genannte Quelle führte dazu aus: „Die Fans von Port Vale lieben Robbie und auf dem Papier ist es eine himmlische Kombination.“

Der aus Stoke-on-Trent stammende Musiker hat sich selbst bisher weder öffentlich zu den Kauf-Absichten noch zu einer möglicher Fernsehshow in diesem Rahmen geäußert.