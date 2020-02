Robert Smith: „The Cures neues Album wird definitiv 2020 erscheinen“

The Cures Jason Cooper, Robert Smith und Simon Gallup hier 2020 bei den NME Awards in London.

Das neue The-Cure-Album soll Robert Smith zufolge „definitiv“ noch 2020 erscheinen. Dies teilte die Goth-Rock-Ikone am 12. Februar 2020 bei der diesjährigen Ausgabe der „NME Awards“ während eines Interviews mit. Zuletzt hatte Smith angekündigt, dass The Cure aktuell nicht nur an einem, sondern insgesamt drei Alben arbeiteten. Dabei handelt es sich um das erste neue Material seit dem 2008 erschienenen 4:13 DREAM.

„Das erste neue Album wird definitiv bald erscheinen“, so Smith an besagtem Abend, „es handelt sich nur noch um ein paar letzte Handgriffe, dann wird es gemixt. Aber bis es wirklich fertig ist, wird mir ohnehin keiner glauben. Ich freue mich mehr als sonst irgendjemand auf die Veröffentlichung, glaubt mir.“

Ein bisschen ruderte der Brite mit seiner Ankündigung dann aber doch noch zurück. „Ich bin zu alt, um mich solch idiotischen Dingen zu verpflichten“, so Smith. Dennoch teilte der Musiker bereits einige weitere Informationen zu den beiden anderen angekündigten Platten. So handle es sich nur bei der zweiten um ein wirkliches The-Cure-Album. Die dritte LP sei wiederum eine rund einstündige Sammlung von Songs, an denen Smith im Alleingang gearbeitet habe.

The Cure wurden bei den diesjährigen „NME Awards“ außerdem als „Best Festival Headliner“ ausgezeichnet. In seiner anschließenden Rede zeigte sich Smith überaus dankbar: „Ich habe mich hierfür herausgeputzt, es bedeutet eine Menge, solch einen Live-Award zu erhalten. So viel Spaß wie im vergangenen Jahr hatten wir noch nie und ich bin aktuell sehr glücklich, der Sänger von The Cure sein zu dürfen.“

2019 traten The Cure auf diversen Festivals auf, unter anderem bei Hurricane und Southside, und feierten 30 Jahre DISINTEGRATION. Um die Wartezeit auf das neue Album ein wenig zu verkürzen, teilte die Band zuletzt im Dezember desselben Jahres neues „Directors Cut“-Material von ihrem Jubiläums-Konzert im Sydney Opera House.