The Cure: Seht hier das „DISINTEGRATION“-Jubiläumskonzert aus Sydney im Stream

Robert Smith live mit The Cure am 24. Mai 2019 in Sydney

Am Donnerstag, dem 30. Mai, gaben The Cure das letzte DISINTEGRATION-Jubiläumskonzert in Sydney, die Reihe startete am vorherigen Samstag, dem 24. Mai. Der Auftritt wurde weltweit bei Facebook und YouTube per Livestream übertragen. Hier könnt Ihr ihn nachsehen:

Die Setlist beinhaltete unter anderem B-Seiten wie „No Heart”, „Esten”, „Babble”, „Fear of Ghosts”, „Out of Mind” und, zum allerersten Mal, „Delirious Night”.

Die komplette Setlist des zweieinhalbstündigen Konzerts liest sich wie folgt:

Delirious Night

Fear of Ghosts

No Heart

Esten

2 Late

Out of Mind

Babble

Disintegration:

Pictures of You

Closedown

Lovesong

Last Dance

Lullaby

Fascination Street

Prayers for Rain

The Same Deep Water as You

Disintegration

Homesick

Untitled

Zugabe:

Burn

Three Imaginary Boys

Pirate Ships

DISINTEGRATION von The Cure erschien vor 30 Jahren am 2. Mai 1989. Lest hier unsere Titelstory über ihr bestes Album aus dem Musikexpress 5/2019:

The Cure werden dieses Jahr, voraussichtlich an Halloween, ihr neues, noch titelloses Album veröffentlichen. Zuvor wird die Band dutzende Festival-Shows in ganz Europa spielen – und dabei sicher auch den ein oder anderen DISINTEGRATION-Song aufführen. Die Termine findet Ihr hier im Überblick: