Rock am Ring 2019 und Rock im Park 2019: Die Ärzte treten als Headliner auf

Rock am Ring und Rock im Park 2018 sind noch in vollen Gängen, da wird aus guten Gründen schon das nächste Jahr beworben: Die Ärzte werden bei Rock am Ring 2019 und Rock im Park 2019 als Headliner auftreten.

Auch interessant Festival-Fotos Rock im Park 2018: Fotos von Alt-J, Casper, Thirty Seconds To Mars, Marilyn Manson – der Festival-Samstag Tickets für beide Festivals gibt es ab Dienstag: Der Vorverkauf beginnt am 5. Juni 2018 um 12 Uhr, das Kombiticket für Frühbucher kostet 199 Euro.

„Beworben“ hatten die Festivalveranstalter die exklusiven Shows von Die Ärzte vorab sehr subtil: Auf dem Festivalgelände von Rock am Ring zum Beispiel tauchten Plakate auf mit dem Satz: „Junge, warum hast Du nichts gelernt?“

Auf Facebook wurden die Auftritte am Sonntag offiziell bestätigt:

Das gibt‘s 2019 nur zweimal und absolut exklusiv bei Rock am Ring und Rock im Park.Die ersten und garantiert einzigen… Gepostet von Rock am Ring am Sonntag, 3. Juni 2018