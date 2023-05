Rock am Ring 2023: Line-up, Tickets, Anfahrt & Wetter

Dieses Wochenende findet Rock am Ring statt. Alle wichtigen Infos zum Festival am Nürburgring gibt es hier.

Ab dem 2. Juni 2023 findet Rock am Ring statt. Wie immer wird das Festival auf dem Nürburgring in der Eifel ausgetragen. Das Parallelfestival Rock im Park findet in der Stadt Nürnberg in Bayern statt. Nicht nur der Zeitpunkt, sondern auch das Line-up sind bei beiden Open Airs nahezu identisch. Auch die Ticketpreise unterscheiden sich kaum.

Als Headliner sind auch in diesem Jahr wieder Die Toten Hosen mit am Start. Zu den weiteren Hauptacts gehören Yungblud, Machine Gun Kelly, Apache 207, K.I.Z., NOFX, Tenacious D, Limp Bizkit, Rise Against und die Foo Fighters, die das Festival eröffnen werden. Am Samstag werden Kings of Leon, Incubus und Papa Roach die Bühne rocken. Sonntag spielen dann Bullet For My Valentine, die kurzfristig für Fiver Finger Death Punch eingesprungen sind.

Auch Aviva, Bad Wolves und The Distillers mussten ihre Tourneen und die damit verbundenen Auftritte bei Rock am Ring absagen. Stattdessen mit dabei sind: Hot Milk, The Foxies und der Warsteiner Bandcontest Gewinner Friends Don’t Lie.

Line-up & Timetable

Eine Auswahl des Line-ups gibt es hier:

Freitag, 2. Juni 2023

Utopia Stage: Yungblud, Limp Bizkit, Rise Against, Foo Fighters

Mandora Stag: Badmomzjay, Giant Rooks, Finch, Apache 207

Orbit Stage: Motionless in White, Silverstein, Meshugga

Samstag, 3. Juni 2023

Utopia Stage: Blond, Nothing But Thieves, Provinz, Incubus, Tenascious D, KIZ, Kings of Leon

Mandora Stag: Papa Roach, Kontra K, Evanescence

Orbit Stage: Pabst, The Menzingers, Mantar, W

Sonntag, 4. Juni 2023

Utopia Stage: Turnstile, Machine Gun Kelly, Die Toten Hosen

Mandora Stag: Architects, Bullet For My Valentine, Bring Me The Horizon

Orbit Stage: Die Nerven, Thees Uhlmann

Tickets

Tickets für das Rock am Ring gibt es bei Eventim und unter folgendem Link. Angeboten werden sowohl Tagestickets, als auch Karten für das gesamte Wochenende. Camping Tickets sind bereits ausverkauft.

Das Weekend Festival Ticket ist an allen drei Veranstaltungstagen zu den jeweiligen Öffnungszeiten vom 02. bis 04. Juni 2023 gültig und kostet 229 Euro. Das Weekend Festival Ticket berechtigt ausschließlich zum Betreten des Infields, zum Campen und Parken ist ein zusätzliches Ticket notwendig.

Das Day Festival Ticket bietet den Zugang zum Rock am Ring Konzertbereich und allen drei Bühnen und kostet jeweils 99 Euro. Das Day Festival Ticket ist am Gültigkeitstag zu den jeweiligen Öffnungszeiten am 02., 03. oder 04. Juni 2023 gültig.

Parken & Campen

Wer nicht vor Ort campen will oder kann und mit dem Auto anreist, benötigt einen zusätzlichen Parking Pass. Mit dem Weekend Car Pass kann man von Freitag bis Sonntag, jeweils von 12:00 mittags bis 5:00 Uhr morgens des Folgetages den PKW auf ausgewiesenen Tagesparkplätzen abstellen. Mit dem Day Car Pass kann am jeweiligen Gültigkeitstag die Parkplätze gegen eine Tagesgebühr von 25 Euro nutzen.

Bei Rock am Ring sind die Camping- und Parkbereiche generell getrennt. Auf der neuen Car & Tent Fläche kann man sein Auto direkt neben dem Zelt parken. Pro PKW wird ein Car & Tent Pass benötigt. Jede Person benötigt zusätzlich ein General Camping Ticket.

Für Festivalbesucher:innen, die mit eigenem Camper anreisen, stehen weitere Ticket-Optionen zur Verfügung. In den sogenannten Caravan Pass Zonen können Fahrzeuge mit entsprechendem Parking Pass abgestellt werden. Dieser gilt für Wohnmobile, Wohnwägen, Faltanhänger, Dachzelte, PKW-Busse oder sonstige mit Schlafmöglichkeiten ausgestatteten Fahrzeuge. Zusätzlich kann neben das Fahrzeug ein Zusatzzelt, Vorzelt oder Pavillon gestellt werden. Stromversorgung im Umkreis von 50 Metern ist inkludiert. Jede Person benötigt zusätzlich ein Caravan Camping Ticket.

Lageplan

Anfahrt

Rock am Ring kann über die Bahnhöfe Ahrbrück, Koblenz Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof und Bonn Hauptbahnhof und die anschließenden Sonderbuslinien erreicht werden. Kommt man mit dem Auto aus Mayen/Koblenz, Köln/Bonn über die Autobahn A61, Abfahrt Wehr, so führen die Bundesstraßen B412 und B258 direkt an den Nürburgring. Der Weg von Trier über die Autobahn A48, Abfahrt Ulmen, führt über die Bundesstraße B 257 in Richtung Adenau zum Nürburgring. Daneben wird ein Shuttleservice zwischen Köln und dem Nürburgring angeboten. Die Abfahrt erfolgt alle zwei Stunden und kostet 22 Euro pro Fahrt.

Bargeldloses bezahlen

Auf dem gesamten Festivalgelände wird ausschließlich bargeldlose Bezahlung via Cashless möglich sein. Dazu registriert man sein Ticket einfach vorab unter folgendem Link und lädt ein beliebiges Guthaben auf. Am Festival-Check-In wird das Ticket gegen ein Wristband inklusive Cashless-Chip eingetauscht. Damit kann man überall auf dem Rock am Ring bargeldlos bezahlen. Über die App und Top-Up-Stationen auf dem Festivalgelände lässt sich das Guthaben jederzeit bequem neu aufladen. Nach dem Festival kann man das Restguthaben einfach zurückfordern.

Das Wetter

Das Wetter bei Rock am Ring 2023 wird voraussichtlich warm und trocken. Regen oder gar Gewitter sind momentan nicht zu erwarten. Stattdessen scheint es warme Temperaturen um die 20 Grad, leichte Wolken und Trockenheit zu geben. Camper können sich auf eine trockene Anreise einstellen, nachts wird es trotzdem noch ziemlich kalt, bei Temperaturen um die 9 Grad und leichten Windböen ist zu rechnen.

Der Freitag, der erste Festivaltag bei Rock am Ring, verspricht, ein sommerlicher Tag zu werden. Zu erwarten sind 19 bis 20 Grad und acht bis zehn Sonnenstunden. Mit leichten Wolken ist zu rechnen. Mit sonnigem Wetter geht es auch am Samstag weiter. Bei 20 Grad und Sonne ist T-Shirt-Wetter angesagt.

Auch für den finalen Tag des Festivals am Nürburgring gibt es sonnige Aussichten. Bei acht Sonnenstunden und bis zu 21 Grad und leichten Wolken lässt es sich gut feiern. Beim Konzert der Toten Hosen abends kann es dann schnell abkühlen – in der wolkenlosen Nacht fallen die Temperaturen auf 10 bis 12 Grad.